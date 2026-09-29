الأردن: إمام مسجد متهم بسرقة 75 ألف دينار و3 كغم ذهب من والديه

خبرني - يواصل مدعي عام جنوب عمان التحقيق مع شخص متهم بسرقة مبلغ 350 الف دينار من منزل والده في جنوب عمان بطريقة دراماتيكية.

وبينت مصادر مطلعة أن المتهمين بهذه القضية الى جانب الرجل هم زوجته بالإضافة الى شخصين اخرين، اشتركوا بعملية السرقة وفق التحقيقات الجارية.





وكانت إدارة البحث الجنائي قد تمكنت من القبض على مرتكبي الجريمة وضبط المبالغ المسروقة في ذات اليوم الذي ارتكبت فيه السرقة وإعادة المسروقات الى صاحبها.

وقالت مصادر مطلعة إن المتهم الذي يعمل إمام مسجد استغل خلافا عائليا بينه وبين أبويه وطلب من شقيقته دعوة أبويه لتناول طعام الغداء في منزلها من أجل إنهاء الخلافات بينهم، وأثناء وجود الوالدين في منزل ابنتهما حضر المتهم الى منزل شقيقته، في الوقت ذاته أبلغ زوجته وشخصين اخرين بان منزل أبويه أصبح خاليا، حيث توجهت زوجته الى المنزل برفقة الشخصين وتمكنوا من سرقة مبلغ 75 الف دينار بالإضافة الى 3 كيلو غرام من الذهب.

وبعد ارتكاب السرقة حضر احد أشقاء المتهم الى منزل والده ليجد الباب الرئيسي مخلوعا وقد تعرض المنزل للسرقة حيث تم ابلاغ البحث الجنائي الذي استطاع القبض على المتهمين بوقت قياسي وضبط المسروقات.

الغد