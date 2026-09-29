الصادرات الأردنية ترتفع 10.3%.. والعجز التجاري يتراجع 6% خلال 7 أشهر

خبرني - أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية والذي رصد ارتفاعاً في قيمة الصادرات الوطنية خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2026 بنسبة 4.6% لتصل إلى 5,509 مليون دينار مقارنةً مع الفترة نفسها من عام 2025، كما ارتفعت قيمة المعاد تصديره بنسبة 67.2% لتصل إلى 886 مليون دينار.

وعليه فإن قيمة الصادرات الكلية تكون قد بلغت 6,395 مليون دينار لتسجل ارتفاعاً بنسبة 10.3%.

وارتفعت المستوردات بنسبة 2.4% لتصل إلى 11,585 مليون دينار خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2026، وبذلك فقد انخفض العجز في الميزان التجاري من 5,521 إلى 5,190 مليون دينار بنسبة (6.0%) أي بمقدار انخفاض بلغ (331) مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 55% خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2026 مقارنة مع 51% للفترة نفسها من عام 2025 بتحسن مقداره 4 نقاط مئوية.

وتركز ارتفاع الصادرات الوطنية في قطاعات الألبسة وتوابعها من مصنرات بنسبة 4.1%، والأسمدة الأزوتية أو الكيماوية بنسبة 12.0% والبوتاس الخام بنسبة 11.7%، فيما تراجعت الصادرات الوطنية من الحلي والمجوهرات الثمينة بنسبة (14.2%) والفوسفات الخام بنسبة (12.6%).

وعلى صعيد المستوردات فقد ارتفع النفط الخام ومشتقاته بنسبة 45.8% والحبوب 9.7%، فيما تراجعت المستوردات من الحلي والمجوهرات الثمينة بنسبة (13.9%)، والأدوات الآلية بنسبة (24.1%)، والعربات والدراجات (31.3%)، والآلات والمعدات الكهربائية (8.0%).

جاء الارتفاع في الصادرات الوطنية نتيجة للزيادة في التصدير إلى سوريا والعراق، والدول الآسيوية غير العربية بما فيها الصين الشعبية، ودول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها هولندا، أما أبرز الأسواق الدولية التي ارتفعت المستوردات منها فهي دول منطقة التجارة الحرة العربية ومنها السعودية.

وبلغت قيمة الصادرات الكلية خلال شهر تموز من عام 2026 ما مقداره 926 مليون دينار، منها 813 مليون دينار للصادرات الوطنية و113 مليون دينار للمعاد تصديره، فيما بلغت المستوردات ما قيمته 1,746 مليون دينار مما أدى إلى عجز في الميزان التجاري بقيمة 820 مليون دينار خلال شهر تموز من عام 2026.