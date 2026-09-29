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بن غفير : سأحرق جثمان السنوار

  • 29 أيلول 2026
  • 10:32
بن غفير سأحرق جثمان السنوار

خبرني - جدد رئيس حزب عوتسما يهوديت، الوزير إيتامار بن غفير ، مطالبته بتولي حقيبة الجيش في الحكومة المقبلة، وأعلن عزمه على إحداث تغيير جذري في السياسة الأمنية.

وفي مقابلة أجراها مع صحيفة ريشيت بيت اليوم الثلاثاء، قال: "بعد تولي حقيبة الدفاع، سأضمن حرق جثمان يحيى السينوار وجثامين منفذي هجمات 7 أكتوبر. وبصفتي وزيرا للدفاع ، سأُحدث تغييرا جوهريا في المفاهيم السائدة".

يأتي طلب بن غفير بعد أن قدّم الأسبوع الماضي، برفقة عضو الكنيست تالي غوتليب، مطالبهما لتشكيل الحكومة المقبلة. طالب بن غفير بحقيبة الدفاع، بينما طالبت غوتليب بحقيبة العدل.

كما عرض بن غفير النقاط الرئيسية "للخطة الأمنية" التي يسعى إلى تطبيقها في حال قبوله المنصب. وذكر تشجيع الهجرة الطوعية من غزة والضفة الغربية، ونزع سلاح السلطة الفلسطينية، واعتقال كبار المسؤولين الذين يزعم أنهم يدعمون الإرهاب.

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