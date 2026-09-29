التصحّر العاطفي عند الرجال… والاستجداء الغريزي

زمان كان الختيارية يقولون : العنزة الداشرة ما بلحقها غير التيس الهامل … وكان هذا المثل يُقال للشباب الذين يلاحقون البنات المنحرفات في الشارع يعاكسوهن بلا حياء…

ولكن المعاكسة اليوم تتطورت أدواتها لتكون في بعض صورها تعليقات فيسبوكية وتباريح ماسنجرية …

متألقة دوما… كلامك درر… منورة الدنيا… صباحك سكر .. مساؤك تطلي …إبداع رائع … أوافقك الرأي … نشمية تستحقين بجدارة …. ومديح وإطراء بلا عقل ضابط ولا وعي يحفظ ماء الوجه وطعم الرجولة…

كثيرا ما تقرؤ هذه الهَذْوَلَة الفيسبوكية لرجال منبهرين بامرأة تكتب شيئا أو تقدم مقطعا ، وبأعداد كبيرة ، وغالبا ما تكون تلك المرأة نسيت تلبس بعض ملابسها قبل البث ، وتظهر بأوضاع وهيئات مُخلّة تخجل منها حتى العجماوات من الأنعام ، وفي الغالب كل كلامها تخبيص أو بلا قيمة ، وفيه ما فيه من السموم الفكرية…

إحداهن تقدّم محتوى تافها ، وتحاربُ الله ورسوله وكل قيم الشرف والفضيلة ، ثم يأتي رجال يهللون لها وبعبارات تجعلك تُشفقُ عليهم وأنت تقرؤها وتتخيل الكم الهائل من الضعف والفراغ والاستجداء الغريزي المفضوح…

ليست المسألة تعكس تصحّرا عاطفيا فقط ، إنما تشير أيضا إلى خواء وضحالة في الفكر الذي يرى في تخبيص تلك المرأة إبداعا يكيل له المديح ، وبعضهم يحمل الشهادات العليا…

أعتقد أنه لو صرف هؤلاء الرجال بعض هذا المديح لزوجاتهم المسكينات لكانت حياتهم في بيوتهم أفضل وأجمل…ولكن الفيسبوك كشف مدى المسافات العاطفية في البيوت … حيث اقترب البعيد وهو سراب ، وابتعد القريب وحلّ الخراب…