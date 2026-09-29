خبرني - في رد حاد على أبو ظبي.. أكدت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة أن سيادة طهران على جزر أبو موسى، وطنب الكبرى، وطنب الصغرى سيادة قاطعة وكاملة ولا تقبل أي تفاوض أو تنازل.

وأوضح مستشار البعثة الإيرانية، ناصر أسدي، في كلمته أمام الجمعية العامة، أن هذه الجزر تقع تاريخياً وجغرافياً ضمن الحدود السيادية الدائمة لبلاده، معلناً الرفض المطلق للتسميات البديلة للمسطح المائي، ومشدداً على أن اسم "الخليج الفارسي" هو التسمية الجغرافية التاريخية الوحيدة المعترف بها رسمياً من قِبل المنظومة الأممية للمياه الفاصلة بين إيران وشبه الجزيرة العربية منذ فجر التاريخ.

وتأتي هذه التصريحات في سياق رفض الوفد الإيراني دعوة أبوظبي لطهران لإنهاء "احتلال للجزر الثلاث"، حيث وصفت طهران هذا الطرح بأنه ينبع من سوء فهم.

بدوره، قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي إن "تكرار الادعاءات التي لا أساس لها بشأن الجزر الإيرانية، حتى من على منبر الجمعية العامة، لا يغيّر الواقع".

وكتب على منصة "إكس": "أبو موسى، وطنب الكبرى، وطنب الصغرى أجزاء لا تتجزأ من أراضي إيران".

وأضاف: "على المسؤولين الإماراتيين بدلا من تكرار الادعاءات التي لا أساس لها، أن يلتزموا بمقتضيات حسن الجوار والحقائق التاريخية والقانونية للمنطقة".

من جانبه، شدد أمير سعيد تخت روانجي، المندوب الإيراني، على أن ادعاءات الإمارات بشأن الجزر تفتقر إلى أي أساس من الصحة.

وكان خليفة شاهين المرر، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، قد جدد خلال كلمته أمام الجمعية العامة دعوته لإيران بضرورة احترام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وحل الخلافات عبر الطرق السلمية، وإنهاء ما وصفه بالاحتلال للجزر الإماراتية الثلاث.