البحث الجنائي يضبط شخصين سرقا طبالي خشب من مستودع في عمّان

خبرني - القى البحث الجنائي القبض على شخصين يشتبه بارتكابهما سرقة مجموعة من طبالي الخشب من مدخل مستودع تابع لاحد المجمعات التجارية في احدى ضواحي عمان، بعد ان قادت عمليات البحث والتحري الى ضبط مركبة كانت تحمل المسروقات.

وقال مصدر امني ان مفوضا عن المجمع التجاري تقدم بشكوى لدى الجهات المختصة، تتعلق بسرقة مجموعة من طبالي الخشب من مدخل المستودع، وطلب الادعاء على مرتكب السرقة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وباشرت فرق البحث الجنائي اعمال البحث والتحري وجمع المعلومات حول الحادثة، الى ان تمكنت من تحديد مركبة من نوع بيك اب يشتبه باستخدامها في نقل المسروقات، حيث جرى ضبطها وعلى متنها شخصان.

وبحسب المصدر الامني، فقد تبين خلال التحقق من هوية الشخصين ان احدهما يحمل قيودا جرمية سابقة، من ابرزها قضايا تتعلق بالسرقات، فيما كشفت عملية تفتيش المركبة عن وجود مجموعة من طبالي الخشب التي تبين انها المسروقة من المستودع.

كما لاحظت الأجهزة الأمنية وجود عبث في لوحة الأرقام الخلفية للمركبة، وهو ما جرى التعامل معه ضمن تفاصيل التحقيق الذي فتح عقب ضبط المركبة والشخصين.

وجرى التحفظ على المضبوطات والمركبة والشخصين، تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق في كامل ملابسات الحادثة.

اعتراف بالسرقة بعد ضبط المسروقات

وخلال التحقيق مع الشخصين، اعترفا، بحسب المصدر الأمني، بارتكاب عملية السرقة، ما عزز نتائج التحقيقات التي قادت الى ضبط المركبة وبداخلها طبالي الخشب المسروقة.

وتاتي عملية الضبط بعد الشكوى التي تقدم بها المفوض عن المجمع التجاري، والتي دفعت الجهات المختصة الى تكثيف البحث والتحري للوصول الى المتورطين واستعادة المسروقات.

واكد المصدر ان القضية جرى التعامل معها وفق الاجراءات القانونية المتبعة، تمهيدا لاحالة المتهمين الى الجهات القضائية المختصة للنظر في القضية واتخاذ القرار القانوني المناسب.

وتواصل الاجهزة الامنية جهودها في متابعة قضايا السرقة وضبط المتورطين فيها، من خلال عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات ومتابعة المركبات والاشخاص المشتبه بارتباطهم بمثل هذه القضايا.