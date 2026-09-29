العمل تضبط 60 عاملا وعاملة منزل هاربين بالتعاون مع الأمن العام

خبرني - ضبطت فرق التفتيش في وزارة العمل، بالتعاون مع مديرية الأمن العام خلال الأيام الماضية، 60 عاملاً وعاملة منزل مسجلةً بحقهم بلاغات هروب لدى المراكز الأمنية.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الوزارة، محمد الزيود، أن الجولات التفتيشية المشتركة مع مديرية الأمن العام تأتي في إطار جهود الوزارة لتنظيم سوق العمل والحد من ظاهرة هروب عمال المنازل وحمايةً لهذه العمالة من استغلالها من قبل البعض بطرق مخالفة لأحكام القوانين النافذة.

وأضاف أن الوزارة مستمرة في حملاتها التفتيشية من خلال اللجنتين اللتين وجّه وزير العمل بتشكيلهما لمتابعة ملف العمالة المنزلية الهاربة.

وأكد الزيود أن فرق التفتيش تتابع بدقة ما يُنشر على منصات التواصل الاجتماعي والبلاغات الواردة بخصوص تشغيل العمالة الهاربة بنظام الساعة أو المياومة، مشيراً إلى أنها تعمل على تحديد أماكن تواجد وسكن هؤلاء العمال.

ولفت إلى أن الوزارة تستقبل أي ملاحظات حول أماكن تواجد العمالة المنزلية الهاربة عبر مكاتب ومديريات العمل، أو من خلال منصات الوزارة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.