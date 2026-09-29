سندويتشات أردنية

القانون، أم المجتمع؟

ثار حرّاس الأدب والأخلاق ، والمجتمع ،ضدّ الحفل الفني الذي أقيم في العقبة!! لا أتحدّث عمّا حدث في العقبة، بل أتحدّث عن أشخاص أعلنوا صراحة أنهم ضدّ الفن بنوعيه: الهابط، وغير الهابط!! إنهم يطبّقون قانونهم الغرائزي لحماية المجتمع من الفنّ وشروره!! قال الرأي الآخر: أنا مع القانون، وكل شيء يريده القانون فهو مشروع!

قال آخر: نحن مجتمع قيمي!! فهل المجتمع القانوني ضدّ القيم؟؟؟

(02)

آخر وظيفة له وزير!

تمّ تعيين أحد المدوّرين بوظيفة مرموقة!! وقالوا في الخبر: آخر وظيفة له وزير!! الحكومة مقصّرة جدّا مع "المبشَّرين"، والأصحاب!! فهل يجوز بقاء وزير سابق من دون عمل عدّة أشهر؟ كيف يدافع الناقل الوطني للنفاق عن هذا التعيين؟!!!

(03)

الشهيد ناهض حتر

من قصر العدل إلى قصر الثقافة

احتفل جمهور يمثل معظم الأردنيين بالذكرى العاشرة لاستشهاد ناهض حتر! لم أرَ أيّ تمثيل رسميّ، أو شبه رسميّ في الحفل! ولذلك يزدهر المتطرّفون حين يرَون نتاج أفعالهم دون حماية رسميّة.

للشهيد الرحمة!!

(04)

خطاب الملك

تحدث المئات - وبعضهم صادق - عن مواقفَ استراتيجية جريئةٍ في خطاب الملك !! لم يتحدثوا عما بعد الخطاب، وما بعد بعد الخطاب!!! الخطاب يحتاج حماية وطنيّة!!

(05)

امتحان التوجيهي

قلت: أنا ضدّ التوجيهي الحالي، والسابق، والقادم!! ومع ذلك أرى هذا التوجيهي حلقة في سلسلة البحث عن توجيهي آمِن، وعادل! أعجبني سؤال في ندوة أمس: ماذا سيحدث للتوجيهي الحالي إذا تغير الوزير؟

سمعت جوابًا غريبًا من غير الوزير يقول: نحن دولة مؤسّسات، لا تتغير الأمور بمزاج وزير!

فرحت بما سمعت، لكن

هل لدينا مؤسسات فاعلة؟ بل هل نحن دولة مؤسسات؟

فهمت عليّ؟!!