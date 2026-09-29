الإفراج بكفالة عن أميركي واجه الإعدام لعقود بعد فحص للحمض النووي

خبرني - أمر قاض في ولاية يوتا الأميركية يوم الاثنين بالإفراج بكفالة عن رجل، 71 عاما، قضى عقودا في انتظار تنفيذ حكم الإعدام بحقه لإدانته بقتل وقع عام 1985، رغم اعتراض أسرة الضحية، بعدما قال المدعون إن أدلة الحمض النووي التي جرى تحليلها حديثا لا تتطابق معه.

وحُكم على دوغلاس ستيوارت كارتر بالإعدام في العام نفسه، بعدما أدانته هيئة محلفين بقتل إيفا أوليسن، عمة قائد شرطة مدينة بروفو آنذاك.

وأمرت المحكمة العليا للولاية بإعادة محاكمته العام الماضي، مشيرة إلى سوء سلوك من جانب المحققين. وتمسك كارتر ببراءته، وقال إن اعترافا وقعه انتزع منه بالإكراه.

ولم تربط أي أدلة مادية كارتر بمسرح الجريمة، لكن هيئة المحلفين أدانته، وهو رجل أسود، استنادا إلى الاعتراف وشاهدين قالا إنه تفاخر بقتل أوليسن، وهي امرأة بيضاء. وتراجع الشاهدان لاحقا عن أقوالهما.

وأظهرت نتائج تحليل للحمض النووي، تسلمتها السلطات في 22 سبتمبر (أيلول)، استبعاد كارتر باعتباره تطابقا محتملا مع الدم الذي عثر عليه على مقبض باب، ومع مادة وراثية استخرجت من مقبض سكين استخدم لطعن أوليسن، التي تعرضت أيضا لإطلاق النار.

وقال القاضي ديريك بولان إن هذه النتائج أضعفت القضية ضد كارتر بدرجة أكبر، لكنه أضاف أن هيئة محلفين منطقية لا تزال قد تخلص إلى أنه قتل أوليسن.