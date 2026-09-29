حاملة الطائرات الأميركية (ثيودور روزفلت) تتوجه إلى الشرق الأوسط

خبرني - تتوجه حاملة الطائرات الأمريكية "ثيودور روزفلت" إلى الشرق الأوسط لتحل محل ناقلة "جورج واشنطن" في ظل التصعيد المستمر مع إيران.

وذكرت صحيفة "ذي هيل" أن "ثيودور روزفلت" تصل إلى مسرح العمليات وسط التوترات مع إيران مشيرة إلى أن السفينة القيادية لمجموعة الضربة الحاملة التاسعة، غادرت قاعدة "سان دييغو" يوم الأحد الماضي وفق ما رصدته مواقع تتبع السفن.

وستقوم هذه الحاملة بمهام بديلة عن "جورج واشنطن" المتمركزة في اليابان، والتي انتقلت الشهر الماضي إلى نطاق المسؤولية للقيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم".

وأوضح متحدث باسم أسطول المحيط الهادئ الأمريكي أن حاملة الطائرات "روزفلت" تنفذ مهام اعتيادية ضمن نطاق المسؤولية للأسطول الثالث.

ويترافق هذا الانتشار مع جهود أمريكية مكثفة لضمان انسيابية تدفق النفط عبر مضيق هرمز، ومواصلة السفن الحربية الأمريكية فرض الحصار البحري في بحر العرب. وقد أفادت القيادة المركزية بإعادة توجيه أكثر من 122 سفينة تجارية منذ شهر يوليو لضمان الامتثال لهذه الإجراءات، فيما تجاوز حجم النفط العابر لهذا الممر المائي حاجز المليار برميل خلال الأشهر الماضية.