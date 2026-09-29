أميركا: هندي في قائمة المطلوبين العشرة الأخطر

خبرني - أدرج مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي زعيم عصابة بيشنوي ضمن قائمة المطلوبين العشرة الأشد خطورة، ورصد مكافأة مالية ضخمة لمن يرشد إليه.

أدرج الـ"اف بي آي" المتهم ساتيندرجيت سينغ، المعروف بلقب "غولدي برار"، ضمن قائمة المطلوبين العشرة الأشد خطورة، وأعلن عن رصد مكافأة قيمتها مليون دولار أمريكي مقابل تقديم معلومات تقود إلى القبض عليه.

وأوضح المكتب أن سينغ مطلوب لصلاته المزعومة بمنظمة "لورنس بيشنوي" الإجرامية، والتي تمارس أعمال عنف متعددة في جنوب ولاية كاليفورنيا، وتمتد نشاطاتها لتشمل كافة أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

وحذرت وكالة التحقيق من أن سينغ يحمل أسلحة، وهو شديد الخطورة، ويُرجح هروبه في حال الاقتراب منه.

وذكر المكتب أن المتهم يشارك في تدبير اغتيالات تطال شخصيات سياسية ودينية، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات إطلاق نار، وارتكاب جرائم قتل، واختطاف، وابتزاز، واعتداءات، وتهريب مخدرات وأسلحة.

ويتخذ سينغ من الولايات المتحدة قاعدة له، ويُعتقد أنه يتولى قيادة هذه العصابة في قارة أمريكا الشمالية.

وفي الأول من شهر يوليو الماضي، أصدرت المحكمة الجزئية الأمريكية في المنطقة الوسطى بولاية كاليفورنيا مذكرة توقيف فيدرالية بحقه، بعد توجيه تهم له بالتآمر وفقاً لقانون مكافحة المنظمات الفاسدة والخاضعة للابتزاز، والتآمر لإعاقة التجارة عبر الابتزاز، فضلاً عن التآمر لحيازة وتوزيع مواد مخدرة خاضعة للرقابة.

ويُعد سينغ أحد الهاربين الذين كشفت عنهم عملية هاردبول، وهو تحقيق فيدرالي استغرق سنوات طويلة، واستهدف جماعات الجريمة المنظمة العابرة للحدود والتي تتخذ الهند قاعدة لها.

ووفقا لبيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي، فقد ركز أحد لوائح الاتهام على منظمة بيشنوي، حيث تشير الأدلة إلى أن سينغ عمل كقائد فيها، ويدعي المحققون أنه ساعد في توجيه أعضاء المنظمة وشركائها في مختلف أنحاء العالم.