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إصابة 4 أفراد وإنقاذ طيارَين بحادث على حاملة طائرات أمريكية قبالة فرجينيا

  • 29 أيلول 2026
  • 09:27
إصابة 4 أفراد وإنقاذ طيارَين بحادث على حاملة طائرات أمريكية قبالة فرجينيا

خبرني - أُنقذ طياران في البحرية الأمريكية، وأًصيب 4 من أفراد طاقم حاملة الطائرات "يو إس إس دوايت دي أيزنهاور"، إثر حادث وقع خلال عمليات هبوط طائرات على متن الحاملة قبالة سواحل ولاية فرجينيا، مساء الاثنين.

وقالت البحرية الأمريكية، في بيان نشرته على منصة إكس، إن الحادث وقع نحو الساعة 6:18 مساء بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة (11:18 مساءً بتوقيت غرينتش)، في أثناء تنفيذ عمليات هبوط على متن حاملة الطائرات.


وأوضحت أن طيارَين تابعين للبحرية، يخدمان ضمن الجناح الجوي الثالث لحاملات الطائرات (سي في دبليو-3)، قذفا نفسيهما من طائرتهما عقب الحادث، قبل أن تنتشلهما فرق البحث والإنقاذ على الفور، ويتلقيا الرعاية الطبية اللازمة.

وأضافت أن 4 من أفراد طاقم السفينة أُصيبوا جراء الحادث، ونُقل أحد البحارة إلى مستشفى في منطقة نورفولك لتلقي العلاج من إصابات وصفت بأنها غير خطيرة.

ولم تكشف البحرية الأمريكية عن أسباب الحادث أو ملابساته، كما لم تقدم تفاصيل إضافية بشأن ما جرى خلال عمليات الهبوط التي سبقت قذف الطيارين نفسيهما من الطائرة.

وتُعد حاملة الطائرات "يو إس إس دوايت دي أيزنهاور"، التي تتخذ من نورفولك بولاية فرجينيا ميناء رئيسيا لها، إحدى حاملات الطائرات الأمريكية من فئة "نيميتز"، وتشارك في تنفيذ عمليات ومهام للبحرية الأمريكية في مناطق مختلفة حول العالم.

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