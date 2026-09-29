*
الثلاثاء: 29 أيلول 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

مقتل 14 شخصا بحريق في مصنع للألعاب النارية في روسيا

  • 29 أيلول 2026
  • 09:10
مقتل 14 شخصا بحريق في مصنع للألعاب النارية في روسيا

خبرني - قضى 14 شخصا على الأقل بحريق اندلع في مصنع للألعاب النارية في وسط روسيا، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام رسمية روسية الاثنين، نقلاً عن أجهزة الطوارئ.

وأظهرت لقطات نشرها التلفزيون الروسي الرسمي "آر تي" شرارات كثيفة تتطاير من كومة أنقاض مشتعلة.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن وزارة الطوارئ الروسية قولها "ارتفعت حصيلة ضحايا الحريق في مصنع للألعاب النارية في مقاطعة ياروسلافل إلى 14 قتيلا، إضافة إلى إصابة شخص واحد".

ووقع الحادث في قرية كوبرينسك على بعد نحو 100 كيلومتر شمال موسكو، وفقا للوكالة.

وغالبا ما تعزو السلطات الروسية الحرائق المميتة هذه إلى ضعف الالتزام بمعايير السلامة.

وأعلنت نيابة منطقة ياروسلافل فتح تحقيق في شأن احتمال وقوع مخالفات لقواعد السلامة الصناعية.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الإفراج بكفالة عن أميركي واجه الإعدام لعقود بعد فحص للحمض النووي
الإفراج بكفالة عن أميركي واجه الإعدام لعقود بعد فحص للحمض النووي
  • 2026-09-29 09:41
مسلمون يهدمون أجزاء من مسجد تاريخي بالهند وهم يبكون.. ما القصة؟
مسلمون يهدمون أجزاء من مسجد تاريخي بالهند وهم يبكون.. ما القصة؟
  • 2026-09-29 03:20
مصر.. تصرف إنساني من عميل مع مندوبة توصيل يشعل مواقع التواصل
مصر.. تصرف إنساني من عميل مع مندوبة توصيل يشعل مواقع التواصل
  • 2026-09-29 01:11
فضيحة مالية في تركيا تطيح بنائبة رئيس الحزب الحاكم
فضيحة مالية في تركيا تطيح بنائبة رئيس الحزب الحاكم
  • 2026-09-28 19:43
وفاة طفل عراقي بعد تناول 6 مشروبات طاقة.. تفاصيل الحادث الذي أثار جدلًا واسعًا
وفاة طفل عراقي بعد تناول 6 مشروبات طاقة.. تفاصيل الحادث الذي أثار جدلًا واسعًا
  • 2026-09-28 19:09
جريمة مروعة تهز مصر .. زوجة شقيق طفلة تقتلها من أجل 124 دولار !
جريمة مروعة تهز مصر .. زوجة شقيق طفلة تقتلها من أجل 124 دولار !
  • 2026-09-28 16:16