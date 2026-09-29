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  • عراقجي: نتوقع ردا أميركيا الثلاثاء على المقترح الإيراني لفتح مضيق هرمز

عراقجي: نتوقع ردا أميركيا الثلاثاء على المقترح الإيراني لفتح مضيق هرمز

  • 29 أيلول 2026
  • 09:08
عراقجي نتوقع ردا أميركيا الثلاثاء على المقترح الإيراني لفتح مضيق هرمز

خبرني - قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الموجود في نيويورك إنه يتوقع الحصول على رد رسمي من الولايات المتحدة الثلاثاء على مقترح طهران لفتح مضيق هرمز، بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الرسمية.

وقال عراقجي "(الوسطاء القطريون) طرحوا أفكارا وناقشناها، ومن المقرر أن يثيروا المسألة مرة أخرى مع الجانب الأميركي، وبعد ذلك سينقل إلينا الرد الأميركي النهائي".

وأضاف عراقجي الذي يحضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أن "القطريين يأملون أن يتم ذلك بحلول يوم غد (الثلاثاء بالتوقيت المحلي).

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أكد في تصريحات سابقة أن الفريق التفاوضي الأميركي أجرى محادثات غير مباشرة مع إيران الاثنين عبر وسطاء.

ونفى ترامب، عبر تروث سوشيال، أن يكون قد عرض على إيران تخفيف العقوبات والإفراج عن أموال مجمدة، قائلاً إن موقع "أكسيوس" نشر تقريراً "يزعم أنه عرض على إيران تخفيف العقوبات والإفراج عن أموال مجمدة. هذا غير صحيح".

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