بدء تنفيذ الحظر الأميركي على استيراد بعض المنتجات الكندية

خبرني - اجتاز النزاع التجاري بين واشنطن وأوتاوا الثلاثاء عتبة جديدة من التصعيد، إذ أوصدت الولايات المتحدة أبوابها أمام مجموعة من المنتجات الكندية، أبرزها المشروبات الكحولية.

ودخل الحظر الأميركي على هذه المنتجات حيّز التنفيذ الثلاثاء عند الساعة 00:01 (04:01 ت غ).

ويستهدف هذا الإجراء كل أنواع المشروبات الكحولية ومصل اللبن (المعروف بالـ"وي" (whey)، وهو بروتين مطلوب جدا يُصنَّع بمعالجة الحليب، إضافةً إلى الدراجات النارية الكبيرة التي تتجاوز سعتها 800 سنتيمتر مكعب، أي تلك التي يمكن أن تنافس دراجات هارلي-ديفيدسون الأميركية.

وكان البيت الأبيض أعلن هذا الإجراء في 8 أيلول، بعد أن فرضت أوتاوا رسوما جمركية جديدة على منتجات أميركية، ردا على الرسوم الإضافية التي فرضتها واشنطن على الصادرات الكندية.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب من مكتبه في البيت الأبيض الاثنين "المشكلة تتمثل في أن (الكنديين) عاملوا الولايات المتحدة بطريقة غير عادلة إطلاقا".

وأضاف "لقد تصرّفوا كأحد أسوأ البلدان في العالم (...) نحن ننسجم جيدا مع الصين، وننسجم جيدا مع الناس، ونبرم اتفاقات جيدة، ولكن تَبيّنَ أن التعامل مع كندا بالغ الصعوبة".

كذلك رفعت الإدارة الأميركية في 8 أيلول الرسوم الجمركية على سلسلة من المنتجات الكندية، من بينها الأجبان.

وبعد بضعة أيام، اعتبر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أنّ الإجراءات الأميركية الجديدة "متواضعة نسبيا" في مجملها.

وعلّلَ ترامب حظر استيراد المشروبات الكحولية بالمقاطعة التي وصفها بأنها "تمييزية" للمشروبات الكحولية الأميركية في كندا.