وفاة فضة إبراهيم عيسى الربضي

خبرني - تنعى عشار آل عياش والربضي وقندح وعباسي ودحابرة وبشارات وحورني ومشربش (فضة إبراهيم عيسى الربضي)، ارلمة المرحوم نظمي ناصر عياش، ووالدة كل من ماهر زوجته نبيلة سويدان ونادر زوجته اكرامعماري وناصر زوجته سميرة وعامرو وفايقة ارمله سالم حداد وتريز ارملة نايل الربضي وسمر ومرسيل ارملة فايز حبيب.

وشقيقة كل من خميس وفريح والدكتور فرح وشقيقاتها خزنة وفضيةـ التي وافتها المنية يوم الاثنين الموافق 28/9/2026 عن عمر يناهز 85 عاما.

وسيتم تشييع جثمانها يوم الثلاثاء الموافق 28/9/2026 في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر في كنسية الروم في شنطا وثم ينقل الجثمان إلى مقبرة عجلون القديمة .

تقبل التعازي للرجال والنساء في قاعة الروم الارثذوكس في شنطا بعد الدف مباشرة ولغاية الساعة التاسعة مساء ويوم الأربعاء من الساعة الرابعة ولغاية الساعة التاسعة مساء يوم الخميس بعد الجناز

إلى الساعة التاسعة مساء

وسيقام قداس وجناز الثالث والتاسع والأربعين في نفس الكنسية يوم الخميس الساعة الرابعة عصرا