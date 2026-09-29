طالب يعتدي على معلم بمنشار في الزرقاء

خبرني - تعرض المعلم مالك منير، من مدرسة الجاحظ في محافظة الزرقاء، لاعتداء على يد طالب باستخدام منشار، ما أدى إلى إصابته في الوجه واليد.

وقال منير لـ"خبرني" إن الحادثة بدأت خلال الحصة الثالثة، عندما دخل إلى غرفة صفية ووجد طالباً من غير طلبة الصف يقوم بحركات ويصدر ألفاظاً بذيئة أمام الطلبة، فطلب منه مغادرة الصف بالكلمة الطيبة والأسلوب المناسب.

وأضاف أن الطالب رد عليه بالقول: "لولا إنك أستاذ كان ضربتك قدام الطلاب"، قبل أن يتدخل أحد المعلمين ويُخرج الطالب من الغرفة الصفية، فيما واصل منير إعطاء حصته، ثم تواصل مع مدير المدرسة لتقديم شكوى بحق الطالب.

وأوضح أنه بعد انتهاء الدوام توجه إلى المسجد لأداء صلاة الظهر، ليفاجأ بالطالب ينتظره، قبل أن يعتدي عليه، مشيراً إلى أنه رفع يده لصد الاعتداء، ما أدى إلى إصابتها ونزفها، فيما واصل الطالب محاولة الاعتداء عليه، ليتمكن المعلم من الدخول سريعاً إلى المسجد والاتصال بالجهات المختصة.

وقدم المعلم شكوى رسمية بحق الطالب، الذي جرى توقيفه في مركز إصلاح وتأهيل للأحداث، فيما كانت أداة الاعتداء منشاراً بحسب ما قاله المعلم لخبرني.