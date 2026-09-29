الأردن.. كتلة هوائية لطيفة ورطبة الثلاثاء مع توقع زخات مطر شمالا

خبرني - تتأثر المملكة، الثلاثاء، بكتلة هوائية لطيفة الحرارة ورطبة، حيث تنخفض درجات الحرارة قليلا لتسجل أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 3-4 درجات مئوية، مع احتمال هطول زخات خفيفة من المطر في أقصى شمال المملكة خلال ساعات الصباح.

ويكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات مختلفة، خاصة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتثير الغبار في مناطق البادية، فيما يكون الطقس ليلا مائلا للبرودة في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات عالية.

وبحسب إدارة الأرصاد الجوية، تتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان بين 26 و16 درجة مئوية، وفي غرب عمّان بين 24 و15، والمرتفعات الشمالية بين 23 و13، ومرتفعات الشراة بين 24 و12، ومناطق البادية بين 32 و15، ومناطق السهول بين 25 و14، والأغوار الشمالية بين 34 و21، والأغوار الوسطى بين 35 و22، والأغوار الجنوبية بين 36 و22، والبحر الميت بين 35 و23، والعقبة بين 36 و22 درجة مئوية.

ويستمر الطقس الأربعاء لطيف الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات مختلفة، واحتمال هطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة خلال ساعات الصباح، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، ويكون الطقس ليلا مائلا للبرودة في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات مختلفة.

ويطرأ الخميس انخفاض طفيف في درجات الحرارة، مع بقاء الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، فيما يكون الطقس ليلا مائلا للبرودة في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

أما الجمعة، فيكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، فيما يكون الطقس ليلا مائلا للبرودة في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.