النيابة المغربية توقف عمدة طنجة للتحقيق في خروقات انتخابية

خبرني - أوقفت السلطات الأمنية المغربية عمدة مدينة طنجة منير ليموري أمس الاثنين، للتحقيق في شبهة خروقات انتخابية لصالح حزب الأصالة والمعاصرة الذي تصدّر نتائج الانتخابات الأسبوع الماضي، وفق ما أفاد به مصدر قضائي.

وقال المصدر القضائي إن قاضي التحقيق قرر وضع 5 أشخاص آخرين رهن الاعتقال الاحتياطي، بينهم رئيسا مكتبيْ تصويت.



وجاء توقيف ليموري في مطار ابن بطوطة بمدينة طنجة عقب وصوله من إسبانيا.

وكانت مقاطع فيديو تداولها مستخدمون -عبر منصات التواصل الاجتماعي صباح يوم الاقتراع الأربعاء الماضي- أظهرت شخصا يحمل حقيبة تضم أوراق اقتراع خارج أحد مكاتب التصويت في طنجة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الأوراق صُوِّت بها لصالح حزب الأصالة والمعاصرة، وعلى إثر ذلك أعلنت النيابة العامة توقيف ليموري وفتح تحقيق قضائي في الواقعة.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الداخلية إيفاد لجنة تفتيش مركزية إلى طنجة على خلفية الخروقات التي شهدتها العملية الانتخابية، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة بناء على ما سيسفر عنه التحقيق.

وتصدرت الأحزاب الثلاثة (الأصالة والمعاصرة، التجمّع الوطني، الاستقلال) المكونة للائتلاف الحكومي نتائج الانتخابات، وحصل حزب الأصالة والمعاصرة على 97 مقعدا من أصل 395 مقعدا.

ومن المرتقب أن يعيّن الملك محمد السادس شخصية من حزب الأصالة والمعاصرة لتشكيل الحكومة لمدة 5 أعوام قادمة.

وسجلت هذه الانتخابات نسبة مشاركة بلغت 39%، وهي الأدنى منذ نحو عقدين، كما شهدت حصول حزب العدالة والتنمية على 54 مقعدا، قبل أن يعلن -السبت الماضي- عدم مشاركته في الحكومة المرتقبة.