بسبب عمل تخريبي.. حريق يوقف تدفق الغاز بين الشولا ودير الزور بسورية

خبرني - اندلع مساء أمس الاثنين حريق في خط للغاز بين منطقتيْ الشولا ودير الزور بعد انفجار خط أنابيب بسبب عمل تخريبي.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مسؤول قطاع الغاز في الشركة السورية للبترول هشام الصالح قوله إن الحريق أدى إلى توقف ضخ الغاز من معمل الجبسة باتجاه محطات التوليد.
وأكد الصالح أن فرق الإطفاء باشرت على الفور عزل المنطقة قبل وبعد منطقة الحريق، لافتا إلى أن الفرق تتابع عملها لإتمام عملية الإخماد مع انخفاض ضغط الغاز في المنطقة.
يذكر أن المنطقة الممتدة بين الشولا ودير الزور تضم منشآت وخطوطا مرتبطة بنقل وإنتاج الغاز.