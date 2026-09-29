بسبب عمل تخريبي.. حريق يوقف تدفق الغاز بين الشولا ودير الزور بسورية

خبرني - اندلع مساء أمس الاثنين حريق في خط للغاز بين منطقتيْ ‏الشولا ودير الزور بعد انفجار خط أنابيب بسبب عمل تخريبي‎.‎

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مسؤول قطاع الغاز في الشركة السورية للبترول ‏هشام الصالح قوله إن الحريق أدى إلى توقف ضخ الغاز ‏من معمل الجبسة باتجاه محطات التوليد‎.‎

وأكد الصالح أن فرق الإطفاء باشرت على الفور عزل ‏المنطقة قبل وبعد منطقة الحريق، لافتا إلى أن الفرق ‏تتابع عملها لإتمام عملية الإخماد مع انخفاض ضغط ‏الغاز في المنطقة‎.‎

يذكر أن المنطقة الممتدة بين الشولا ودير الزور تضم ‏منشآت وخطوطا مرتبطة بنقل وإنتاج الغاز‎.‎