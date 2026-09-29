عراقجي: إيران ناقشت مع وسطاء قطريين أفكارا لطرحها على الولايات المتحدة

خبرني - قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن مباحثات إيرانية قطرية عقدت الاثنين في نيويورك، تناولت أفكارا لإيجاد مخرج يضمن تحقيق الشروط الإيرانية، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأوضح عراقجي أن المباحثات بحثت سبل "إيجاد مخرج لتحقيق الشروط الإيرانية وكيفية تلبية هذه الشروط".

وأشار إلى أن الجانب القطري سيعرض نتائج المباحثات مع الولايات المتحدة، ثم سيُنقل الرد النهائي من الولايات المتحدة إلى الجانب الإيراني، معبرا عن أمله بتلقي الرد الثلاثاء.

وأكد أن تبادل الرسائل والاتصالات مع الوسطاء القطريين والباكستانيين كان قائما دائما، لكنها اتخذت شكلا أكثر جدية "في ضوء المبادرة التي قدمتها إيران".

وأوضح عراقجي أنه سيغادر نيويورك متوجها إلى طهران خلال ساعات، مشيرا إلى أن القطريين يعلمون كيفية إيصال الرد فور توفره.