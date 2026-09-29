*
الثلاثاء: 29 أيلول 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • العالم
  • عراقجي: إيران ناقشت مع وسطاء قطريين أفكارا لطرحها على الولايات المتحدة

عراقجي: إيران ناقشت مع وسطاء قطريين أفكارا لطرحها على الولايات المتحدة

  • 29 أيلول 2026
  • 01:25
عراقجي إيران ناقشت مع وسطاء قطريين أفكارا لطرحها على الولايات المتحدة

خبرني - قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن مباحثات إيرانية قطرية عقدت الاثنين في نيويورك، تناولت أفكارا لإيجاد مخرج يضمن تحقيق الشروط الإيرانية، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأوضح عراقجي أن المباحثات بحثت سبل "إيجاد مخرج لتحقيق الشروط الإيرانية وكيفية تلبية هذه الشروط".

وأشار إلى أن الجانب القطري سيعرض نتائج المباحثات مع الولايات المتحدة، ثم سيُنقل الرد النهائي من الولايات المتحدة إلى الجانب الإيراني، معبرا عن أمله بتلقي الرد الثلاثاء.

وأكد أن تبادل الرسائل والاتصالات مع الوسطاء القطريين والباكستانيين كان قائما دائما، لكنها اتخذت شكلا أكثر جدية "في ضوء المبادرة التي قدمتها إيران".

وأوضح عراقجي أنه سيغادر نيويورك متوجها إلى طهران خلال ساعات، مشيرا إلى أن القطريين يعلمون كيفية إيصال الرد فور توفره.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

بسبب عمل تخريبي.. حريق يوقف تدفق الغاز بين الشولا ودير الزور بسورية
بسبب عمل تخريبي.. حريق يوقف تدفق الغاز بين الشولا ودير الزور بسورية
  • 2026-09-29 01:44
رئيس وزراء المجر متهم بسرقة هاتف محمول.. والبرلمان يرفع الحصانة عنه
رئيس وزراء المجر متهم بسرقة هاتف محمول.. والبرلمان يرفع الحصانة عنه
  • 2026-09-29 01:39
قوات الاحتلال تداهم منازل بعد توغلها في قرية معرية بريف درعا
قوات الاحتلال تداهم منازل بعد توغلها في قرية معرية بريف درعا
  • 2026-09-29 00:50
ترمب ينفي تقرير
ترمب ينفي تقرير "أكسيوس" بشأن عرضه تخفيف العقوبات على إيران
  • 2026-09-29 00:46
إيران تنفي وقوع هجمات بعد سماع دوي أشبه بالانفجار قرب جزيرة قشم
إيران تنفي وقوع هجمات بعد سماع دوي أشبه بالانفجار قرب جزيرة قشم
  • 2026-09-29 00:28
بريطانيا تفرج بكفالة عن الموقوفين الخمسة في مخطط قاعدة فيرفورد
بريطانيا تفرج بكفالة عن الموقوفين الخمسة في مخطط قاعدة فيرفورد
  • 2026-09-29 00:19