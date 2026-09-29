مصر.. تصرف إنساني من عميل مع مندوبة توصيل يشعل مواقع التواصل

خبرني - حظيت قصة مندوبة توصيل مصرية تُدعى ضحى محمد بتفاعل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما روت موقفاً إنسانياً تعرضت له أثناء توصيل طلب في منطقة مدينتي بالقاهرة الجديدة، حيث فوجئت بتصرف العميل معها عقب وصولها متأخرة.

وقالت ضحى، في منشور عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، إن قيمة الشحن كانت 350 جنيهاً، وإنها تأخرت على العميل بسبب اضطرارها إلى استخدام 6 وسائل مواصلات للوصول إلى المكان.



وأوضحت أنها كانت تستعد للاعتذار للعميل وشرح سبب تأخرها، خاصة أنها بذلت وقتاً ومجهوداً كبيرين للوصول إليه، لكنها فوجئت به يخرج 500 جنيه ويعطيها المبلغ، بدلاً من قيمة الشحن البالغة 350 جنيهاً.

وعبّرت ضحى عن سعادتها بالموقف، قائلة: "مش لاقية كلام أقوله، أقسم بالله، لأني اتأخرت على العميل جداً علشان ركبت 6 مواصلات، ولسه هشرح وهعتذر، لقيته مطلعلي 500 جنيه بدل الـ350".

وأضافت: "نفسي كل يوم أقابل عملاء طيبة وحنينة زي عميل النهارده، هبقى مليونيرة إن شاء الله في أقل من سنة".



ولاقى منشور ضحى تفاعلاً كبيراً من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين حرصوا على دعمها والإشادة بتصرف العميل، قبل أن تعود وتكشف عن حجم انتشار قصتها.

وقالت في تحديث جديد: "شكراً جداً جداً ليكم ولكلامكم ولدعمكم ليا، البوست وصل لـ3 ملايين شخص وبيزيد"، موجهة الشكر لكل من دعمها وكتب لها كلمة تشجيع، قائلة: "شكراً لكل بنت أو ست أو راجل شجعني وقالي كلمة حلوة".

وتحرص ضحى محمد، التي تعمل مندوبة توصيل، على مشاركة جانب من يومياتها في العمل وتجاربها مع العملاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي يوم الواقعة، أوضحت ضحى أن السكوتر الذي تستخدمه في توصيل الطلبات كان متعطلاً، ما اضطرها إلى الاعتماد على وسائل مواصلات مختلفة للوصول إلى العميل، قبل أن تفاجأ بموقفه معها.