سمية الخشاب تثير حيرة متابعيها بمنشورات غامضة

خبرني - أثارت الفنانة المصرية سمية الخشاب حيرة متابعيها، بسبب الكلمات التي غردت بها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "X"، دون أن توضح المقصود من وراء تلك الكلمات.

ونشرت سمية الخشاب تغريدتين متتاليتين، قالت في الأولى "إذا أكرمت اللئيم تمرد.. ولا إيه رأيكم؟".



لتعود وتغرد بعدها قائلة "الفاتحة لقلة الأصل.. والله يعوض على ولاد الأصول"، وهو ما فتح بابا للجدل بين متابعيها، حيث تساءل البعض عمن تقصده سمية الخشاب في كلماتها، أم أنها تلقي تلك الجمل بشكل عام فقط دون الإشارة إلى موقف أو شخص بعينه.

وعادت سمية الخشاب للتغريد من جديد عبر حسابها على "X"، بعد غياب طويل، منذ يوليو( تموز) الماضي.

سمية الخشاب شاركت العام الماضي في الدراما الخليجية "أم أربعة وأربعين"، وقدمت خلال الأحداث دور "ماهيتاب".



وعلى الصعيد السينمائي مازالت سمية الخشاب تنتظر عرض فيلم "أوراق التاروت" الذي رافقته العديد من الأزمات الرقابية على مدار السنوات الماضية، وحصل قبل 4 أشهر على التصاريح الرقابية الخاصة بعرضه، لكنه لم يعرض بعد.