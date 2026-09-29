إيران تنفي وقوع هجمات بعد سماع دوي أشبه بالانفجار قرب جزيرة قشم

خبرني - نفى التلفزيون الحكومي الإيراني نقلا عن مصادر الاثنين تعرض جزيرة قشم لهجوم أو ورود تقارير عن وقوع انفجارات هناك، وذلك بعد أن أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" بسماع دوي يشبه الانفجار من جهة البحر.

وأبلغت المصادر التلفزيون الحكومي بأن الصوت مشابه للأصوات المسموعة في الليالي السابقة، وأنه عادة ما يرتبط بطلقات تحذيرية تطلق على السفن التي تنتهك لوائح الممر البحري.

ولم يصدر بعد أي تأكيد مستقل بشأن سبب صدور هذا الصوت.

وكانت "إرنا" أفادت بسماع دوي انفجار في جزيرة قشم الإيرانية قادم من جهة البحر، مضيفة أنه لم يصدر أي تعليق بشأن الموضوع.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال، الأحد، إنه يعتقد أن الحرب مع إيران ستُحسم لصالح الولايات المتحدة "قريبا جدا"، مع إقراره بأنّ شنّ ضربات عسكرية إضافية قبل انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة أمر "محتمل"، وفق قناة فوكس نيوز.

وأشار ترامب في وقت سابق الاثنين إلى أن الولايات المتحدة منعت إيران من الحصول على سلاح نووي، مشددا على أنها لن تحصل عليه أبدا، وأن الإيرانيين يدركون ذلك.

وأضاف ترامب: "فريقنا التفاوضي أجرى محادثات غير مباشرة مع إيران اليوم عبر وسطاء".

من جهتها قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"،إنه لا محادثات جديدة مقررة بين إيران والولايات المتحدة، وذلك بعدما لمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إمكانية استئنافها الأسبوع المقبل.

ونقلت الوكالة عن مصدر قريب من الوفد الإيراني الموجود في نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الوفد "لا يعتزم إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة".

وأفادت "إرنا" بأن "وجهات نظر إيران ومواقفها نقلت بوضوح وصراحة إلى الجانب الأميركي الثلاثاء الماضي، عبر وسيط قطري"، مشيرة إلى أن الوفد الإيراني سيعود إلى طهران الثلاثاء.

وكان ترامب قال لموقع "أكسيوس"، الأحد، إنه يتوقع استئناف المحادثات مع إيران الأسبوع المقبل، غداة رفضه مقترحا إيرانيا يقضي بوقف الأعمال القتالية وإعادة فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام.