بريطانيا تفرج بكفالة عن الموقوفين الخمسة في مخطط قاعدة فيرفورد

خبرني - أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية، اليوم الاثنين، أن الرجال الخمسة الموقوفين بشبهة ضلوعهم في مخطط يستهدف قاعدة فيرفورد التي تستخدمها القوات الأميركية، سيتم الإفراج عنهم بكفالة.

وقال قائد الشرطة لورانس تايلور للصحافيين: "بعد إجراء مقابلات مكثفة وتحقيقات، سيتم بعد ظهر اليوم الإفراج بكفالة عن الرجال الخمسة الموقوفين".

وأضاف: "لأكون بمنتهى الوضوح، هذا لا يعني أن التحقيق انتهى. ستخضع تحركاتهم وتواصلهم مع الآخرين لقيود مشددة"، مضيفا أنهم سوف "يظلون قيد التحقيق تماماً بينما نقوم باستكشاف خطوط متعددة للتحقيق".

وقال تايلور إن السلطات تحقق في جميع ملابسات الواقعة التي شهدتها قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، بما في ذلك احتمال تنفيذها عبر وكلاء أو أفراد يعملون لحساب دولة أجنبية سواء بعلمهم أو دون علمهم.



من جهته، أعلن رئيس الحكومة البريطانية آندي بيرنهام، الاثنين، أنه دعا إلى اجتماع أزمة طارئ على خلفية مخطط مهاجمة قاعدة فيرفورد.

وقال بيرنهام في تصريحات إذاعية: "سأترأس اجتماعا لخلية كوبرا في وقت لاحق بعد الظهر، لكي نتأكد من أن الصورة كاملة والوضعَ كاملاً واضحان جداً أمامنا".

وتجتمع هذه الخلية عادة للبحث في كيفية تعامل الحكومة مع حالات طارئة، ويحضرها وزراء ومسؤولون في الشرطة وأجهزة الاستخبارات.

يأتي هذا بينما نفت إيران الاثنين "بشكل قاطع" أي ضلوع لها في مخطط لمهاجمة القاعدة العسكرية في إنجلترا. وقالت السفارة الإيرانية في لندن إنها "ترفض بشكل قاطع" ما وصفته ب"تكهنات خبيثة لا أساس لها" بشأن ارتباط إيران بالقضية.

وأوقفت السلطات صباح الأحد خمسة رجال قرب قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي في جنوب غرب إنجلترا، والتي تستخدمها القوات الأميركية في عملياتها ضد إيران.

وقالت شرطة مكافحة الإرهاب إن الموقوفين، وجميعهم بريطانيون تراوح أعمارهم بين 23 و25 عاماً ويقيمون في لندن، محتجزون للاشتباه بارتكاب "مخالفات لقانون المتفجرات" و"التخطيط لعمل إرهابي".

وأضافت أن محققين متخصصين واصلوا طوال الليل فحص الموقع ونفذوا عمليات أفضت إلى "فتح مسارات جديدة للتحقيق".

ولا يزال طوق أمني مفروضاً في محيط القاعدة، فيما أُخلي أكثر من 80 منزلاً الأحد، وفتشت فرق تفكيك المتفجرات المنطقة.