سماع دوي انفجار في جزيرة قشم الإيرانية

خبرني - أفادت وكالة الأنباء الإيرانية، الاثنين، بسماع دوي انفجار في جزيرة قشم الإيرانية قادم من جهة البحر.

وقالت الوكالة إنه لم يصدر أي تعليق بشأن الموضوع.

وأوضح التلفزيون الإيراني أن الأصوات التي سمعت في قشم تعود على الأرجح إلى طلقات تحذيرية تجاه سفن مخالفة في مضيق هرمز.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال، إن الولايات المتحدة ستنتصر في الحرب مع إيران "قريبا جدا".

وأضاف ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي أن أسعار البنزين ستنخفض بشكل حاد.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة منعت إيران من الحصول على سلاح نووي، مشددا على أنها لن تحصل عليه أبدا، وأن الإيرانيين يدركون ذلك.

وأضاف ترامب: "فريقنا التفاوضي أجرى محادثات غير مباشرة مع إيران اليوم عبر وسطاء".

وفي وقت سابق، قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"،إنه لا محادثات جديدة مقررة بين إيران والولايات المتحدة، وذلك بعدما لمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إمكانية استئنافها الأسبوع المقبل.

ونقلت الوكالة عن مصدر قريب من الوفد الإيراني الموجود في نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الوفد "لا يعتزم إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة".

وأفادت "إرنا" بأن "وجهات نظر إيران ومواقفها نقلت بوضوح وصراحة إلى الجانب الأميركي الثلاثاء الماضي، عبر وسيط قطري"، مشيرة إلى أن الوفد الإيراني سيعود إلى طهران الثلاثاء.

وكان ترامب قال لموقع "أكسيوس"، الأحد، إنه يتوقع استئناف المحادثات مع إيران الأسبوع المقبل، غداة رفضه مقترحا إيرانيا يقضي بوقف الأعمال القتالية وإعادة فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام.