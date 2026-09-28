ضبط 320 طنا من السماد العضوي غير المعالج في سحاب

خبرني - ضبطت مديرية زراعة العاصمة و مديرية زراعة لواء سحاب ، بالتعاون مع قسم الرقابة البيئية في الإدارة الملكية لحماية البيئة الجمعة ، نحو (320) طنًا من السماد العضوي غير المعالج ، خلال جولة ميدانية رقابية نُفذت على عدد من ساحات تجميع السماد العضوي في لواء سحاب .

وبينت المديرية اليوم الاثنين ، أن الجولة شملت الكشف على عدد من المواقع والتحقق من أوضاعها ، حيث أسفرت أعمال الكشف المشترك عن ضبط نحو (320) طنًا من السماد العضوي غير المعالج، وجرى توثيق المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المواقع المخالفة، وفقًا للتشريعات والتعليمات النافذة .

وفي إطار الحرص على تصويب الأوضاع وتعزيز التعاون مع أصحاب مزارع الثروة الحيوانية ، جرى التواصل المباشر مع أصحاب المواقع المخالفة ، والتأكيد على ضرورة معالجة الملاحظات و تصويب الأوضاع ضمن المهلة القانونية المحددة ، والالتزام بالاشتراطات المنظمة لإدارة السماد العضوي وفق الأصول ، إلى جانب أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام وتصويب الأوضاع وعدم تكرار المخالفات .

وتؤكد الجهات المشاركة أن الإجراءات الرقابية لا تقتصر على ضبط المخالفات، بل تمتد إلى متابعة تصويب الأوضاع و التحقق من تنفيذ الإجراءات المطلوبة ميدانيًا ، بما يضمن معالجة مصادر الخلل والحد من استمرار تراكم السماد العضوي غير المعالج، والحد من مصادر ومواقع تكاثر الذباب المنزلي، وتعزيز الوقاية من الآثار البيئية والصحية الناجمة عن سوء إدارة المخلفات الحيوانية .

و تؤكد مديرية زراعة العاصمة و بالتنسيق مع مديريات زراعة الألوية وبالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة و الجهات ذات العلاقة بأهمية استمرار تنفيذ الجولات الرقابية و متابعة المواقع المستهدفة والتحقق من معالجة الملاحظات والمخالفات ، بما يعزز تطبيق التشريعات الناظمة، و يرسخ الإدارة السليمة للمخلفات الحيوانية ، ويحافظ على البيئة والصحة العامة، ويدعم استدامة القطاع الزراعي والإنتاج الحيواني .