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الأهلي المصري يمدد عقد قائده محمد الشناوي حتى 2028

  • 28 أيلول 2026
  • 23:48
الأهلي المصري يمدد عقد قائده محمد الشناوي حتى 2028

خبرني - أعلن الأهلي المصري عن تمديد عقد قائده الحارس الدولي محمد الشناوي حتى 2028.

وذكر الموقع الرسمي للنادي المصري: "قام محمد الشناوي، كابتن الأهلي ومنتخب مصر، مساء اليوم، بتمديد تعاقده مع النادي حتى موسم 2027 - 2028، وذلك خلال جلسة جمعته مع الدكتور عصام سراج الدين رئيس قطاع التعاقدات، والكابتن وائل جمعة مدير الكرة".

وبحسب الخبر أيضاً: "عبر الشناوي عن اعتزازه الكبير بتقدير النادي وإدارته، وامتنانه الشديد لمساندة جماهير الأهلي الوفية، التي وصفها بـ"الضهر والسند" للنادي ولاعبيه، وأنه وزملاءه محظوظون بهذه الجماهير التي دائماً ما تدفعهم إلى مضاعفة الجهد وتحقيق المزيد من الانتصارات والبطولات".

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