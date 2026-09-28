الجيش اللبناني يعلن العثور على جهاز تجسس تابع للاحتلال الإسرائيلي

خبرني - أعلن الجيش اللبناني يوم الاثنين العثور على جهاز تجسس تابع للاحتلال الإسرائيلي.

وقال بيان الجيش: "ضمن إطار متابعة عمليات المسح الهندسي في المناطق الجنوبية في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، عثرت وحدة عسكرية مختصة على جهاز تجسس تابع للاحتلال الإسرائيلي، مزود بمنظومة طاقة شمسية، في وادي زبقين – صور وعملت على تفكيكه".

وأضاف البيان "تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى الابتعاد عن الأجسام المشبوهة وعدم لمسها، والتبليغ عنها لدى أقرب مركز عسكري، حفاظا على سلامتهم".

ومن جانب آخر واصل الجيش الإسرائيلي عمليته في الجنوب اللبناني.

فقد نفذ الجيش الإسرائيلي مساء الاثنين تفجيرا كبيرا في بلدة زوطر الشرقية، أحدث دويا تردد صداه في شكل هائل في منطقة النبطية، حسبما أوردت "الوكالة الوطنية للإعلام".

وفي مرجعيون، انفجر صاروخ اعتراضي فوق بلدة القنطرة.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية بلدة برعشيت، في قضاء بنت جبيل. كما تعرضت المنطقة الواقعة بين بلدتي النبطية الفوقا وميفدون لقصف مدفعي متقطع

كما نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيراً عنيفاً في بلدة عيترون، في قضاء بنت جبيل.