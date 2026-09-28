ريال مدريد وبرشلونة يتوصلان إلى تسوية في قضية تشهير

خبرني - استُدعي إداريو ريال مدريد وبرشلونة لكرة القدم لجلسة مصالحة في 25 تشرين الثاني، كخطوة تمهيدية في دعوى تشهير رفعها النادي الكتالوني ضد رئيس النادي الملكي، وفقا لمصادر مطلعة الاثنين.

وتُعقد جلسة المصالحة أمام محكمة في مدريد، على خلفية الشكوى التي قدمها برشلونة في 12 حزيران ضد فلورنتينو بيريس رئيس ريال، عقب تصريحاته في أيار التي اتهم فيها النادي الكتالوني بالتلاعب للحصول على قرارات تحكيمية لصالحه.

وكان رئيس ريال يشير إلى قضية نيغريرا، نسبة إلى رئيس هيئة التحكيم الإسبانية السابق المتهم بتلقي رشاوى من برشلونة.

وتُعدّ جلسة المصالحة هذه الخطوة التي تسبق دعوى التشهير المحتملة ضد رئيس نادي العاصمة.

وصرّح برشلونة في حزيران "الهدف من هذا الطلب هو إجبار السيد بيريس على التراجع عن بعض التصريحات، مع علمه بأنها كاذبة ومُسيئة ومُشوهة لصورة النادي وسمعته".

في حال فشل الوساطة، "سيرفع نادي برشلونة شكوى بهذا الشأن" وفق ما أفاد.