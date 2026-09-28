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وزيرا خارجية السعودية وأميركا يبحثان حماية أمن الملاحة وأوضاع اليمن

  • 28 أيلول 2026
  • 23:36
وزيرا خارجية السعودية وأميركا يبحثان حماية أمن الملاحة وأوضاع اليمن

التقى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في العاصمة واشنطن، بنظيره الأميركي ماركو روبيو.

وبحث الجانبان أبرز المستجدات الإقليمية والدولية، في مقدمتها التطورات الأمنية والسياسية في المنطقة، والأوضاع في اليمن، والجهود المبذولة حيالها.

في سياق متصل، تناول اللقاء أهمية حماية أمن الملاحة وحرية العبور في الممرات المائية الدولية لا سيما مضيقي هرمز وباب المندب، بما يسهم في استقرار المنطقة، واستمرارية تدفق حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية.

كذلك، جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الإستراتيجية بين السعودية وأميركا، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

كما أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين المملكة والولايات المتحدة تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك، ودعم المساعي الدبلوماسية الرامية إلى معالجة الأزمات الإقليمية وتعزيز الأمن والسلام والاستقرار.

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