*
الاثنين: 28 أيلول 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • حوادث
  • وفاة زيد محمود الطاهر نجل مؤسس مستشفى الأمل إثر حادث مؤسف

وفاة زيد محمود الطاهر نجل مؤسس مستشفى الأمل إثر حادث مؤسف

  • 28 أيلول 2026
  • 23:29
وفاة زيد محمود الطاهر نجل مؤسس مستشفى الأمل إثر حادث مؤسف

خبرني - انتقل إلى رحمة الله تعالى الشاب زيد محمود الطاهر، نجل مؤسس مستشفى الأمل، عن عمر ناهز 53 عاماً، إثر حادث مؤسف.

ومن المقرر تشييع جثمانه يوم غد الثلاثاء بعد صلاة العصر، من مسجد أم الحيران، ويُوارى الثرى في مقبرتها.

تُقبل التعازي للرجال في ديوان آل الحاج حسن، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 29/أيلول/2026م، من الساعة الخامسة حتى الساعة التاسعة مساءً.**

وللسيدات في منزل الفقيد، الكائن في منطقة ربوه عبدون ، مقابل الشرطة النسائية، شارع عصام الحاج حسن، منزل رقم 11، يومَي الأربعاء والخميس الموافقَين 30/أيلول و1/تشرين الأول/2026م، من الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى الساعة الثانية ظهرًا.

 

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

ضبط 320 طنا من السماد العضوي غير المعالج في سحاب
ضبط 320 طنا من السماد العضوي غير المعالج في سحاب
  • 2026-09-28 23:48
العثور على جثة شاب عشريني في إربد والتحقيقات جارية
العثور على جثة شاب عشريني في إربد والتحقيقات جارية
  • 2026-09-28 23:28
الأردن.. ضبط متسولة من ذوي الأسبقيات بحوزتها 3313 دينارا
الأردن.. ضبط متسولة من ذوي الأسبقيات بحوزتها 3313 دينارا
  • 2026-09-28 22:06
العقبة.. غواصو الدفاع المدني يعثرون على قدم وافد مصري.. وأطباء يعيدون وصلها
العقبة.. غواصو الدفاع المدني يعثرون على قدم وافد مصري.. وأطباء يعيدون وصلها
  • 2026-09-28 22:02
الاردن .. براءة رجل من تهمة افساد رابطة زوجية
الاردن .. براءة رجل من تهمة افساد رابطة زوجية
  • 2026-09-28 19:50
الدفاع المدني يحرر فتاتين احتُجزتا داخل مصعد في جرش دون إصابات
الدفاع المدني يحرر فتاتين احتُجزتا داخل مصعد في جرش دون إصابات
  • 2026-09-28 18:56