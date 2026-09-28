وفاة زيد محمود الطاهر نجل مؤسس مستشفى الأمل إثر حادث مؤسف

خبرني - انتقل إلى رحمة الله تعالى الشاب زيد محمود الطاهر، نجل مؤسس مستشفى الأمل، عن عمر ناهز 53 عاماً، إثر حادث مؤسف.

ومن المقرر تشييع جثمانه يوم غد الثلاثاء بعد صلاة العصر، من مسجد أم الحيران، ويُوارى الثرى في مقبرتها.

تُقبل التعازي للرجال في ديوان آل الحاج حسن، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 29/أيلول/2026م، من الساعة الخامسة حتى الساعة التاسعة مساءً.**

وللسيدات في منزل الفقيد، الكائن في منطقة ربوه عبدون ، مقابل الشرطة النسائية، شارع عصام الحاج حسن، منزل رقم 11، يومَي الأربعاء والخميس الموافقَين 30/أيلول و1/تشرين الأول/2026م، من الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى الساعة الثانية ظهرًا.