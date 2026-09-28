بين الفائدة والخطر.. 8 مكمّلات شائعة تحت المجهر وتحذيرات طبية جديدة

خبرني - قد تساعد مكمّلات صحة القلب، مثل الألياف والأرز الأحمر المخمّر والثوم، على خفض خطر الإصابة بأمراض القلب. لكن يُنصح باستشارة مقدّم الرعاية الصحية قبل إضافتها إلى روتينك للتأكد من ملاءمتها لك وعدم تفاعلها مع أي أدوية أخرى قد تضر بصحة الكبد والكلى.

1. الألياف

تعد الألياف كربوهيدرات نباتية تمر بسرعة عبر الجهاز الهضمي، وتساعد على التخلص من الكوليسترول ما يخفض مستوياته الكلية. كما أن لها تأثيرات مضادة للالتهاب تدعم صحة القلب وقد تقلّل خطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية، بحسب تقرير نشره موقع "verywell health".



وتتوافر الألياف في صورة مكمّل يُعرف باسم ألياف السيلليوم (Psyllium)، وتشير الدراسات إلى أن إضافتها إلى النظام الغذائي قد تخفض مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول في الدم وتقلّل خطر أمراض القلب بمرور الوقت.

لكن زيادة الألياف دون شرب كمية كافية من الماء قد تسبب تقلصات مزعجة.

2. الأرز الأحمر المخمّر

تُظهر الأبحاث أن الأرز الأحمر المخمّر قد يكون له تأثيرات مشابهة لدواء "لوفاستاتين" الخافض للكوليسترول، وقد يساعد في خفض مستوياته وتقليل خطر أمراض القلب. غير أن مقدار الخفض يختلف بحسب النوع والعلامة التجارية.

لكنه يحتوي على مادة كيميائية قد تضرّ بالكلى، ولذلك لا يجوز تناوله دون استشارة الطبيب وإجراء فحوص وظائف الكلى.

3. الثوم

يمكن تناول الثوم نيئًا أو مطهيًا، كما يتوافر في صورة مكمّل. وتشير الدراسات إلى أن مكمّلات الثوم قد تخفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول.

لكنها قد تتفاعل مع بعض الأدوية الموصوفة، ومنها مميّعات الدم. وإذا كنت تتناول مميّعًا للدم لأجل قلبك، فلا تضف الثوم إلى نظامك الغذائي المعتاد.

4. حمض الفوليك

قد يحسّن مكمّل الفولات (فيتامين ب9) صحة القلب إذا كنت تعاني نقصًا فيه، إذ يرفع النقص خطر أمراض القلب. فانخفاض مستوياته قد يدفع الجسم إلى إنتاج كمية زائدة من الهوموسيستين، وهو حمض أميني يزيد خطر السكتة الدماغية، بينما تؤدي زيادة تناول الفولات إلى خفض مستوياته وتقليل خطر السكتة.

لكن تناول جرعات مرتفعة قد يضرّ القلب، خصوصًا لمن لديهم دعامات في الشرايين التاجية، ولذلك يجب مناقشة فوائد المكمّل ومخاطره مع الطبيب.

5. المغنيسيوم

يحتاج القلب إلى كمية كافية من المغنيسيوم ليعمل بشكل سليم وينظّم إيقاعه، وقد يرفع انخفاض مستوياته خطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وتظهر الأبحاث أن تناول مكمّل المغنيسيوم قد يخفض ضغط الدم لدى المصابين بارتفاعه. لكنه قد يسبب مشكلات في الكلى لدى المصابين بأمراضها، ولذلك لا تبدأ به قبل استشارة الطبيب.

6. زيت السمك

يعد زيت السمك نوعاً من أحماض أوميغا 3 الدهنية الموجودة في أسماك معينة، مثل السلمون والماكريل والتونة. وتركّز معظم الدراسات التي وجدت فوائد للقلب من أوميغا 3 على إضافة السمك إلى النظام الغذائي، لا على تناول مكمّلات زيت السمك.

ويقلّ خطر النوبات القلبية والسكتات لدى من يأكلون بانتظام أسماكًا غنية بأوميغا 3، وقد ينخفض لديهم ضغط الدم ومستويات الدهون الثلاثية.

غير أن بحثًا وجد أن المصابين بأمراض القلب الذين يتناولون مكمّل زيت السمك بانتظام أكثر عرضة للإصابة بالرجفان الأذيني، وهو اضطراب يسبب نبضًا سريعًا وغير منتظم. ولذلك استشر طبيبك لمعرفة ما إذا كنت معرّضًا للخطر.

7. مستخلص الشاي الأخضر

لشرب الشاي الأخضر بانتظام فوائد صحية محتملة، منها تقليل الالتهاب وخفض خطر أمراض القلب، فهو يحتوي على مضادات أكسدة قد تمنع تلف الخلايا، وتخفض مستويات الكوليسترول الكلي، وتدعم ضغط الدم الصحي.

ويتوافر الشاي الأخضر في صورة مستخلص يقدّم جرعة مركّزة منه، وقد يسبب سمّية للكبد عند الجرعات العالية. كما يحتوي على الكافيين الذي قد يسبب آثارًا جانبية لدى الحساسين له.

ورغم أنه قد يخفض الكوليسترول ويحسّن صحة القلب، فمن المهم استشارة الطبيب أولًا، خصوصًا لمن لديهم تاريخ مرضي مع أمراض الكبد.

8. فيتامينات A وC وK

قد يرفع نقص بعض الفيتامينات خطر الإصابة بأمراض القلب، ويمكن للمكمّل أن يصحّح النقص ويدعم الصحة العامة. وتشير الدراسات إلى أن فيتامين A قد يخفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول في الشرايين، وقد يقلّل أيضًا خطر أمراض القلب والسمنة. لكن الجرعات العالية من بيتا كاروتين قد ترفع خطر الوفاة بأمراض القلب.

أما فيتامين C فقد يحمي الأوعية الدموية من التلف والالتهاب، لكن الحاجة قائمة إلى مزيد من الأبحاث لمعرفة ما إذا كان المكمّل يحسّن صحة القلب بشكل ملحوظ.

فيما قد يحسن فيتامين K صحة الأوعية الدموية ويقلّل الالتهاب، وقد ينخفض خطر أمراض القلب والسكتة لدى من يتبعون أنظمة غنية به. لكنه يتفاعل مع مميّعات الدم فيقلّل فعاليتها، ولذلك يجب استشارة الطبيب أولًا.