7 أطعمة تساعدك على التخلّص من دهون الذراعين المترهلة

خبرني - لا تأتي الأذرع المشدودة والمنحوتة بالصدفة، فحتى لو كنت محظوظًا وراثيًا، تتطلب الأذرع الجميلة جهدًا. ورغم أهمية التمارين في الحفاظ على الكتلة العضلية والقوة والشد، فإن النوم الجيد كل ليلة وإدارة التوتر والنظام الغذائي تؤدي دورًا حيويًا أيضًا.

وتوصي شيلي بولز، أخصائية التغذية المسجلة ومالكة "فيولينغ يور لايف ستايل" بعدم الانسياق وراء الصيحات مثل الصيام الطويل، لأنه قد يؤثر سلبًا في الأيض إذا اتُّبع طويلًا. وقالت إن تخطي الوجبات قد يبطئ الأيض إذ يدخل الجسم في "وضع البقاء"، ما قد يسهّل زيادة الوزن، خصوصًا عند العودة إلى النمط الغذائي المعتاد.



وبدلًا من ذلك، يمكن للأطعمة الكاملة الغنية بالبروتين أن تساعد على حرق الدهون وخسارة ترهل الذراعين. وفيما يلي سبعة أطعمة يُنصح بإضافتها إلى نظامك الغذائي، بحسب خبراء الصحة، بحسب تقرير نشره موقع "Eat This, Not That".

1. الخضراوات

تعد الخضراوات غنية بالعناصر الغذائية الأساسية، لكن نوعها مهم عند محاولة إنقاص الوزن. وبحسب بولز، فإن الخضراوات غير النشوية، مثل الورقيات والكوسا والفلفل الحلو والفطر والطماطم والكرفس، قليلة السعرات جدًا ما يساعد على خسارة الوزن، كما توفر كمية وافرة من الألياف ومضادات الأكسدة التي تساعد على ضبط سكر الدم وتعزيز صحة الأمعاء وتقليل الالتهاب وتزويد الجسم بالفيتامينات والمعادن الأساسية.

2. البيض

البيض مصدر غني بالتغذية ويمكن تناوله بطرق شهية متعددة، وهو يساعد على خفض الدهون بحسب تريستا بست، أخصائية التغذية المسجلة. وقالت إن هذا الغذاء الغني بالبروتين يحتوي على أحماض أمينية تحمي العضلات وتحافظ عليها بينما تُحرق الدهون أثناء التمرين.

3. الأسماك

توصي بولز بتناول السمك مرتين أسبوعيًا على الأقل، لأنه غني بالبروتين والدهون الصحية وفيتامين "د"، وهي عناصر أساسية لأيض صحي وضبط سكر الدم وتحسين الشعور بالشبع. وأوضحت أن تعزيز الأيض يتطلب تناول وجبات منتظمة غنية بالبروتين والألياف والبروبيوتيك، إذ قد يرفع البروتين معدل الأيض قليلًا.

وأضافت أن الدهون الصحية في السمك تساعد على تقليل الالتهاب ما يدعم خسارة الوزن. وإذا تعذّر الحصول على السمك الطازج، فلا بأس بالمعلّب كالتونة أو السلمون. ومن طرقها المفضلة خبزه في الفرن مع الأعشاب والتوابل، مع أرز بري وخضراوات غير نشوية.

4. الكينوا

الكينوا بديل مشبع ومغذٍّ للأرز. وقالت بست إنها بروتين نباتي كامل يوفر جميع الأحماض الأمينية الأساسية، وهي في الوقت نفسه كربوهيدرات معقدة، وهذا المزيج يمدّ الجسم بالطاقة خلال التمارين، فيما تحافظ أليافها على استقرار سكر الدم.

5. الأطعمة الحارة

لا تخف من تجربة التوابل وإضافة نكهات جريئة بالهالابينو أو غيره من الفلفل الحار. وقالت بولز إن مادة الكابسيسين الموجودة في الأطعمة الحارة ثبت أنها ترفع الأيض قليلًا عبر تعزيز التوليد الحراري في الجسم. وتحب في منزلها تحميص الهالابينو بزيت الزيتون والأعشاب لمدة 20 دقيقة على كل جانب.

كما أن الزنجبيل، طازجًا أو مطحونًا، قد يرفع معدل الأيض قليلًا ويحفز حرق الدهون عبر التوليد الحراري، وهي تضيفه إلى القلي السريع والشوربات والصلصات.

6. اللوز

يعد اللوز وجبة خفيفة غنية بالبروتين توصي بست بتناولها لمكافحة دهون الذراعين. وقالت إنه غذاء كثيف العناصر الغذائية غني بالبروتين والدهون الصحية التي تحافظ على الطاقة، ما يتيح لك تمرينًا فعالًا للذراعين.

7. الفاكهة

الفاكهة خيار صحي آخر للوجبات الخفيفة قد يساعد على حرق الدهون بحسب بولز، خصوصًا عند تناولها كاملة، لما توفره من ألياف ومضادات أكسدة وفيتامينات ومعادن تدعم خسارة الوزن. وتنصح باختيار برتقالة كاملة بدل كوب العصير، لأن أليافها تطيل الشعور بالشبع وتمنع ارتفاع سكر الدم المفاجئ.