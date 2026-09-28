فيديو.. طرد لاعبين بسبب سحب ضفائر الخصم

خبرني - تعرض إيدان سيبيو، لاعب منتخب أنغويلا، لجذب شعره من قبل كيون غرين لاعب منتخب أنتيغوا وبربودا خلال مباراة في دوري أمم الكونكاكاف.

ومن الصعب ألا تلاحظ ضفائر إيدان سيبيو، فشعر المهاجم البالغ من العمر 36 عاماً طويل لدرجة أنه يضطر إلى ارتداء رباط حول خصره لإبقائه مربوطاً بجسده.



ورغم أن خصلات شعره الطويلة قد تكون أبرز ما يميزه، إلا أنها قد تشكل عائقاً في الملعب، فقد دخل سيبيو كبديل في الدقيقة 69 بينما كانت أنغويلا متأخرة بالفعل بنتيجة 5-0 أمام أنتيغوا وبربودا في مباراتهما ضمن دوري أمم الكونكاكاف على ملعب السير فيفيان ريتشاردز.

ولم يستغرق الأمر سوى ثلاث دقائق حتى ترك سيبيو أثره، عندما أشهر الحكم بطاقة حمراء مباشرة في وجه منافسه كيون غرين بسبب جذبه لضفائره.

ومن المدهش أن حوادث جذب الشعر لم تنته عند هذا الحد، فقد أكملت أنتيغوا وبربودا المباراة بتسعة لاعبين في الوقت بدل الضائع، عندما أسقط شالون نايت سيبيو أرضاً بعد أن جذب ضفائره من الخلف.

ويحتل منتخب أنغويلا الذي يلعب له سيبيو المركز 210 في تصنيف (فيفا) الدولي، ولا يأتي خلفه سوى منتخب سان مارينو.