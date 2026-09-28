*
الاثنين: 28 أيلول 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

العراق يعلن استئناف الرحلات الجوية بين النجف وإيران

  • 28 أيلول 2026
  • 22:20
العراق يعلن استئناف الرحلات الجوية بين النجف وإيران

خبرني - استأنفت الخطوط الجوية العراقية، الاثنين، رحلاتها بين النجف والمطارات الإيرانية، بعد جهود حثيثة من رئيس الوزراء علي الزيدي، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأكد السفير العراقي لدى إيران ياسر عبد الزهراء الحجاج، في وقت سابق من الاثنين، أن مطار النجف سيفتح أبوابه أمام الرحلات الإيرانية.

وقال إن الحكومة العراقية تبذل جهودا متواصلة لاستئناف الرحلات الجوية بين العراق وإيران.

وتابع، أنه "لم يصدر أي قرار عن الحكومة بإيقاف الرحلات مع إيران، وإنما امتنعت شركات الخدمات الأرضية الأجنبية عن تقديم خدماتها خشية العقوبات الأميركية"، مشيراً إلى أن "مطار النجف سيفتح أبوابه أمام الرحلات الإيرانية.

وكان مطار النجف الدولي أعلن، الجمعة، عن إيقاف جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من ايران وإليها.

وقالت إدارة المطار في بيان لها إنه تقرر إيقاف جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من إيران وإليها اعتبارا من الجمعة وحتى إشعار آخر.

وأضاف البيان "يرجى اتخاذ ما يلزم وإبلاغ شركات الطيران والجهات التشغيلية ذات العلاقة، وعدم اتخاذ أي إجراءات تشغيلية تخص الرحلات المشمولة بالتوجيه خلال فتره الإيقاف".

وتابع البيان: "سيتم إشعاركم رسمياً بأي مستجدات أو توجيهات لاحقة بشأن استئناف الرحلات".

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الجيش اللبناني يعلن العثور على جهاز تجسس تابع للاحتلال الإسرائيلي
الجيش اللبناني يعلن العثور على جهاز تجسس تابع للاحتلال الإسرائيلي
  • 2026-09-28 23:44
ترمب: الولايات المتحدة ستنتصر في حرب إيران قريبا جدا
ترمب: الولايات المتحدة ستنتصر في حرب إيران قريبا جدا
  • 2026-09-28 22:15
أكسيوس: ترمب مستعد لتخفيف العقوبات عن إيران مقابل إحراز تقدم بالملف النووي
أكسيوس: ترمب مستعد لتخفيف العقوبات عن إيران مقابل إحراز تقدم بالملف النووي
  • 2026-09-28 21:45
خامنئي: بحر العرب سيخلو قريبا من القوات الأمريكية
خامنئي: بحر العرب سيخلو قريبا من القوات الأمريكية
  • 2026-09-28 19:29
بينهم عرب.. بريطانيا تفتح مسارا جديدا لتوطين اللاجئين
بينهم عرب.. بريطانيا تفتح مسارا جديدا لتوطين اللاجئين
  • 2026-09-28 17:48
إسرائيل.. متشددون يهاجمون طفلا أرمنيا تحدث بالإنجليزية
إسرائيل.. متشددون يهاجمون طفلا أرمنيا تحدث بالإنجليزية
  • 2026-09-28 14:22