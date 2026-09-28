الأردن.. ضبط متسولة من ذوي الأسبقيات بحوزتها 3313 دينارا

خبرني - ضبطت لجان مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية، بالتعاون مع مديرية الأمن العام، متسولة بحوزتها 3313 دينارا، جمعتها من ممارسة أعمال التسول في العاصمة عمّان.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الاثنين، أنه تبين بعد التدقيق على بيانات المتسولة وجود 18 قيداً مسجلاً بحقها، منها 13 قيداً يتعلق بالتسول، مشيرة إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وتحويلها إلى الجهات المختصة.

ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم تقديم المساعدات والصدقات للمتسولين، للحيلولة دون استمرار التسول والممارسات المرتبطة بها، لا سيما تسخير الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة واستغلالهم في أعمال التسول.

وأكدت أهمية توجيه المساعدات والتبرعات إلى الجمعيات والجهات الخيرية المرخصة لجمع التبرعات، بما يضمن وصولها إلى الفئات المحتاجة المستحقة.

وشددت الوزارة على أن مكافحة التسول مسؤولية مشتركة، تتطلب تعاون المواطنين مع الجهات المعنية، مبينةً أنها تستقبل كافة الملاحظات والشكاوي عبر الخط الساخن: (0793344330)، على مدار الساعة، في مختلف محافظات المملكة.

وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على مواصلة كوادرها، بالتعاون مع مديرية الأمن العام، تنفيذ حملات ضبط المتسولين والتعامل مع الحالات وفق أحكام التشريعات النافذة والإجراءات القانونية المعمول بها، مبينةً أن هذه الإجراءات تأتي ضمن الجهود المستمرة في مكافحة التسول، وتعزيز التعامل مع الحالات وفق الأطر القانونية، بما يسهم في حماية المجتمع والحد من استغلال المتسولين تعاطف المواطنين عبر ادعاء الفقر أو العوز للحصول على الأموال بطرق غير مشروعة.