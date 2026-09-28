العقبة.. غواصو الدفاع المدني يعثرون على قدم وافد مصري.. وأطباء يعيدون وصلها

خبرني - تعرض وافد مصري لحادث بحري غير اعتيادي في مياه العقبة، أدى إلى بتر قدمه إثر اصطدامها بشفرات محرك قارب، فيما تمكنت فرق الغوص من العثور على القدم المبتورة بعد بقائها في مياه البحر نحو ساعتين.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فقد جرى إسعاف المصاب إلى مستشفى هاشم العسكري بالتزامن مع تنفيذ عمليات البحث عن القدم المبتورة، بمشاركة غواصين من العقبة.

وتمكن فريق الغواصين من العثور على القدم وانتشالها، قبل نقلها إلى المستشفى، حيث باشر فريق طبي أردني إجراء عملية جراحية معقدة لإعادة وصل القدم واستعادة تدفق الدم إليها.

وأشاد متابعون بجهود فرق الغوص والكوادر الطبية التي تعاملت مع الحادث، وسط تمنيات للمصاب بالشفاء التام.