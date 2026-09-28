*
الاثنين: 28 أيلول 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • حوادث
  • العقبة.. غواصو الدفاع المدني يعثرون على قدم وافد مصري.. وأطباء يعيدون وصلها

العقبة.. غواصو الدفاع المدني يعثرون على قدم وافد مصري.. وأطباء يعيدون وصلها

  • 28 أيلول 2026
  • 22:02
العقبة غواصو الدفاع المدني يعثرون على قدم وافد مصري وأطباء يعيدون وصلها

خبرني - تعرض وافد مصري لحادث بحري غير اعتيادي في مياه العقبة، أدى إلى بتر قدمه إثر اصطدامها بشفرات محرك قارب، فيما تمكنت فرق الغوص من العثور على القدم المبتورة بعد بقائها في مياه البحر نحو ساعتين.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فقد جرى إسعاف المصاب إلى مستشفى هاشم العسكري بالتزامن مع تنفيذ عمليات البحث عن القدم المبتورة، بمشاركة غواصين من العقبة.

وتمكن فريق الغواصين من العثور على القدم وانتشالها، قبل نقلها إلى المستشفى، حيث باشر فريق طبي أردني إجراء عملية جراحية معقدة لإعادة وصل القدم واستعادة تدفق الدم إليها.

وأشاد متابعون بجهود فرق الغوص والكوادر الطبية التي تعاملت مع الحادث، وسط تمنيات للمصاب بالشفاء التام.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

وفاة زيد محمود الطاهر نجل مؤسس مستشفى الأمل إثر حادث مؤسف
وفاة زيد محمود الطاهر نجل مؤسس مستشفى الأمل إثر حادث مؤسف
  • 2026-09-28 23:29
العثور على جثة شاب عشريني في إربد والتحقيقات جارية
العثور على جثة شاب عشريني في إربد والتحقيقات جارية
  • 2026-09-28 23:28
الأردن.. ضبط متسولة من ذوي الأسبقيات بحوزتها 3313 دينارا
الأردن.. ضبط متسولة من ذوي الأسبقيات بحوزتها 3313 دينارا
  • 2026-09-28 22:06
الاردن .. براءة رجل من تهمة افساد رابطة زوجية
الاردن .. براءة رجل من تهمة افساد رابطة زوجية
  • 2026-09-28 19:50
الدفاع المدني يحرر فتاتين احتُجزتا داخل مصعد في جرش دون إصابات
الدفاع المدني يحرر فتاتين احتُجزتا داخل مصعد في جرش دون إصابات
  • 2026-09-28 18:56
الأردن .. ما العقوبة التي تنتظر الشاب الذي سمح لكلبيه بنهش قطة؟
الأردن .. ما العقوبة التي تنتظر الشاب الذي سمح لكلبيه بنهش قطة؟
  • 2026-09-28 18:00