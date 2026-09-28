عبدالله الرويشد يعود بألبوم جديد.. روتانا تكشف تفاصيل أغنية «مجبور»

خبرني - تستعد مجموعة روتانا للموسيقى لطرح أحدث أعمال الفنان الكويتي عبدالله الرويشد، وسط حالة من الترقب بين جمهوره، بعد الإعلان عن تفاصيل ميني ألبوم جديد يضم 5 أغانٍ كان قد سجلها الفنان قبل تعرضه لوعكة صحية.

وتأتي عودة عبدالله الرويشد بأعمال غنائية جديدة بعد فترة غياب، ليقدم لجمهوره مجموعة من الأغاني التي تعاون خلالها مع عدد من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين في الخليج، مع تنوع في الألوان الموسيقية التي يتضمنها الألبوم.



وشوقت روتانا جمهور الفنان الكويتي إلى إحدى أغاني الألبوم، التي تحمل اسم "مجبور"، عبر منشور على حسابها الرسمي بمنصة "إكس"، مؤكدة قرب طرح العمل الجديد.

وتحمل الأغنية كلمات الشاعر ساهر، وألحان مشعل العروج، بينما جاء التوزيع الموسيقي من توقيع عدنان عبدالله، في تعاون يجمع مجموعة من الأسماء البارزة في صناعة الأغنية الخليجية.

وتقدم "مجبور" لونًا عاطفيًا يدور حول مشاعر الشوق والانتظار والحنين، وهو اللون الذي ارتبط به جمهور عبدالله الرويشد خلال مسيرته الفنية.

ومن المقرر أن تعلن روتانا خلال الفترة المقبلة عن الموعد الرسمي لطرح الأغنية، إلى جانب الكشف عن تفاصيل باقي أغاني الميني ألبوم.

وحظي إعلان روتانا بتفاعل واسع من محبي عبدالله الرويشد، الذين عبروا عن سعادتهم بعودة أعماله الجديدة، إلى جانب توجيه رسائل دعم وتمنيات بالصحة للفنان الكويتي.

وكانت روتانا قد كشفت سابقًا أن الميني ألبوم الجديد يضم 5 أغانٍ سجلها عبدالله الرويشد قبل تعرضه لوعكته الصحية، بمشاركة نخبة من صناع الموسيقى الخليجية.

ويحمل الألبوم تنوعًا موسيقيًا، من بينها أغنية بإيقاع السامبا اللاتينية تقدم بأسلوب التريو، إلى جانب أعمال أخرى تجمع بين التجديد والحفاظ على الهوية الخليجية التي تميز مسيرة الرويشد.

وتنتظر جماهير عبدالله الرويشد الإعلان عن موعد طرح الألبوم كاملًا، باعتباره عودة فنية مرتقبة لأحد أبرز الأصوات الغنائية في الخليج.