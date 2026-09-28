أكسيوس: ترمب مستعد لتخفيف العقوبات عن إيران مقابل إحراز تقدم بالملف النووي

خبرني - قال مسؤول أميركي لـ"أكسيوس"، الاثنين، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مستعد لمنح إيران تخفيفاً للعقوبات والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة، مقابل إحراز تقدم ملموس في الملف النووي.

ويأتي ذلك في وقت يكثف فيه وسطاء، الجهود لإعادة تحريك المفاوضات بين واشنطن وطهران، وسط خلافات بشأن البرنامج النووي والعقوبات الأميركية ووضع مضيق هرمز.

قال مسؤول مطلع إنه من المتوقع أن يعقد وسطاء محادثات منفصلة مع الولايات المتحدة وإيران الاثنين أو الثلاثاء، مع بقاء وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ووسطاء قطريين في الولايات المتحدة.

وأضاف المسؤول أنه من المتوقع أن تركز المحادثات على نسخة معدلة من مقترح السبعة أيام الذي قدمته إيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي وقت سابق، قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"،إنه لا محادثات جديدة مقررة بين إيران والولايات المتحدة، وذلك بعدما لمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إمكانية استئنافها الأسبوع المقبل.

ونقلت الوكالة عن مصدر قريب من الوفد الإيراني الموجود في نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الوفد "لا يعتزم إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة".

وأفادت "إرنا" بأن "وجهات نظر إيران ومواقفها نقلت بوضوح وصراحة إلى الجانب الأميركي الثلاثاء الماضي، عبر وسيط قطري"، مشيرة إلى أن الوفد الإيراني سيعود إلى طهران الثلاثاء.

وكان ترامب قال لموقع "أكسيوس"، الأحد، إنه يتوقع استئناف المحادثات مع إيران الأسبوع المقبل، غداة رفضه مقترحا إيرانيا يقضي بوقف الأعمال القتالية وإعادة فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام.

ويعد مضيق هرمز ممرا حيويا لإمدادات النفط العالمية ومحوريا في النزاع بين الولايات المتحدة وإيران، الذي وصل إلى طريق مسدود بعد قرابة سبعة أشهر على اندلاعه. ومنذ ذلك الحين، تغلق إيران فعليا المضيق، فيما ردت الولايات المتحدة بفرض حصار على الموانئ الإيرانية.

ولم تشن الولايات المتحدة ضربات على إيران منذ الأول من أيلول، رغم تعرض سفن لهجمات لاحقا في مضيق هرمز.