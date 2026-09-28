"Bose" تعود إلى السماعات السلكية مع طراز جديد لإلغاء الضوضاء بـ 99 دولارًا

خبرني - طرحت شركة بوز (Bose ) سماعات أذن سلكية مزودة بتقنية إلغاء الضوضاء بسعر 99 دولارًا، موفرةً بذلك ميزة نادرة في وقت تشهد فيه السماعات السلكية عودةً للرواج بين المتسوقين من فئة الشباب.

وستُطرح السماعات -التي تحمل اسمًا مباشرًا وبسيطًا هو "Bose Noise Cancelling Wired Earbuds"- في الأسواق بدءًا من يوم 15 أكتوبر، على أن يبدأ قبول الطلبات المسبقة يوم الاثنين عبر الموقع الإلكتروني للشركة ومتاجر "بيست باي".



وستتوفر السماعات بثلاثة ألوان: الأبيض، والأسود، والأخضر النعناعي (بإصدار محدود)، بحسب تقرير لوكالة بلومبرغ.

وتتصل سماعات الأذن السلكية الجديدة عبر منفذ USB-C، وهو المنفذ نفسه الذي تستمد منه الطاقة. لذلك، لن يحتاج المستخدم أبدًا إلى شحن السماعات.

ولا تحتاج السماعات إلى تطبيق أو اقتران عبر البلوتوث، فكل ما يحتاج إليه المستخدم هو توصيلها بالهاتف أو الجهاز اللوحي أو الحاسوب المتوافق مع USB-C، وستكون جاهزة للاستخدام.

مواصفات السماعات

- أوضاع الاستماع: وضع الهدوء (إلغاء الضوضاء النشط/ ANC)، ووضع الوعي بالمحيط (Aware)، والوضع العادي/إيقاف التشغيل (استماع سلكي مباشر دون إلغاء الضوضاء).

- أزرار التحكم: رفع مستوى الصوت، خفض مستوى الصوت، تشغيل/إيقاف مؤقت، تخطي، والتحكم في أوضاع إلغاء الضوضاء.

- طول الكابل: 4.2 قدم (حوالي 1.28 متر).

- الميكروفونات: ميكروفون مخصص في وحدة التحكم السلكية؛ وميكروفونان في كل سماعة أذن لدعم تقنية إلغاء الضوضاء.

- مقاومة الماء: معيار IPX4 لمقاومة الماء.

- المقاسات: تتضمن ثلاث قطع للأذن وقطعتين للتثبيت.