خبرني - طلب المدعي العام لولاية فلوريدا الأميركية جيمس أوثماير إصدار أمر قضائي طارئ ضد شركة أوبن إيه آي وشات جي بي تي، متهمًا الشركة بعدم امتلاك القدرة على تنظيم تقنيتها بشكل سليم.

وقد تختبر المعركة القانونية مجددًا مدى قدرة الولايات الأميركية على فرض قيود على شركات الذكاء الاصطناعي، في وقت ترفض فيه الحكومة الفيدرالية سن ضوابط تنظيمية لهذه التكنولوجيا، بحسب تقرير لموقع "أكسيوس"،.



ويستند طلب فلوريدا تحديدًا إلى تقرير حصري نشره موقع "أكسيوس" في 26 سبتمبر، أفاد بأن شركتي "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك" تواجهان عشرات الآلاف من الحوادث الأمنية التي ترتبط بنماذجهما للذكاء الاصطناعي، وليس العشرات فقط كما هو معلن للعامة.

قال أوثماير في مقطع فيديو نشره على منصة "إكس" يوم الاثنين: "توقفوا عن وصفه بأنه آمن".

وأضاف: "توقفوا عن التظاهر بأنه إنسان. توقفوا عن بيعه للأطفال. إذا كان سام ألتمان يعني ما قاله بشأن التمهل، فيمكنه الانضمام إلى طلبنا المقدم إلى المحكمة. وإذا لم يفعل، فنحن نطلب من المحكمة أن تفعل ما لن تفعله أوبن إيه آي بنفسها: حماية الأسر في فلوريدا".

ولم يرد ممثلو أوبن إيه آي على الفور على طلب موقع "أكسيوس" للتعليق على الأمر