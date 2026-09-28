للحفاظ على مستوى السكر.. تجنب هذه المشروبات قبل النوم

خبرني - إذا كنت تسعى إلى الحفاظ على استقرار مستوى السكر في دمك خلال الليل، فهناك مشروبات يُفضّل تجنّبها قبل النوم. فالمشروبات الغنية بالسكر أو الكافيين قد ترفع سكر الدم وتؤثر في جودة نومك.

1. المشروبات الغازية

تُعدّ المشروبات الغازية العادية وغيرها من المشروبات المحلّاة بالسكر من أقل المشروبات ملاءمة لسكر الدم قبل النوم، فهي تحتوي على سكريات مضافة يمتصها الجسم بسرعة، ما قد يرفع مستوى السكر بعد شربها بوقت قصير، بحسب تقرير نشره موقع "Health".

وتشير أبحاث إلى أن المشروبات المحلّاة بالسكر ترفع سكر الدم أكثر من تلك المحلّاة بمُحلّيات قليلة السعرات أو خالية منها.

وإن كنت تحب شيئًا فوّارًا ليلًا، فجرّب المياه الغازية غير المحلّاة، أو المشروبات الغازية الخالية من السكر إذا أردت نكهة مشابهة دون سكر مضاف.

2. الشاي المحلّى

قد يبدو الشاي المحلّى والليموناضة التقليدية خيارين أخفّ من المشروبات الغازية، لكنهما قد يحتويان على كمية كبيرة من السكر المضاف. فتناول حصة كبيرة منهما مساءً يمنح جرعة مركّزة من السكر دون بروتين أو ألياف أو دهون تبطئ الهضم، ما يجعلهما أكثر عرضة لرفع السكر سريعًا.

3. عصير الفاكهة

يحتوي عصير الفاكهة على سكر طبيعي، لكنه يفتقر إلى معظم الألياف الموجودة في الفاكهة الكاملة، ولذلك يمتص الجسم كربوهيدراته بسرعة أكبر. وبعض العصائر يُحلّى بسكر مضاف، ما قد يرفع سكر الدم بحدّة، خصوصًا عند شربه وحده.

وإذا شعرت بالجوع قبل النوم، فقد تكون الفاكهة الكاملة مع مصدر للبروتين أو الدهون الصحية خيارًا أكثر إشباعًا من العصير. أما إذا أردت مشروبًا منعشًا فقط، فالماء أو الشاي غير المحلّى أفضل.

4. مشروبات القهوة المحلّاة

قد يحتوي اللاتيه المنكّه أو مشروبات القهوة المخفوقة أو غيرها من مشروبات القهوة المحلّاة على سكر مضاف وكمية كبيرة من الكربوهيدرات، وهذا المزيج قد يرفع سكر الدم، خصوصًا عند شربه وحده.

كما قد يعيق الكافيين النوم. فقد وجدت دراسات أنه يقلّل إجمالي وقت النوم ويطيل الوقت اللازم للنعاس، ما يؤثر في جودة النوم عمومًا. والنوم السيئ قد يخفض حساسية الجسم للأنسولين، فيصعب عليه ضبط سكر الدم.

وإذا أردت مشروبًا دافئًا مساءً، فجرّب القهوة منزوعة الكافيين مع قليل من الحليب، أو عشبًا غير محلّى.

5. مشروبات الطاقة

تُعدّ مشروبات الطاقة خيارًا سيئًا بوجه خاص قبل النوم، لأنها قد تجمع بين السكر المضاف وكميات كبيرة من الكافيين. فالسكر يرفع سكر الدم، والكافيين يصعّب النوم أو الاستمرار فيه.

وتشير الأبحاث إلى أنه كلما اقترب تناول الكافيين من موعد النوم وزادت الجرعة، زاد أثره المحتمل في النوم. وحتى مشروبات الطاقة الخالية من السكر ليست مثالية، لأنها قد تحتوي على كميات كبيرة من الكافيين.

وإذا كنت عطشان ليلًا، فالماء أو مشروب خالٍ من الكافيين خيار أصحّ.

المشروبات المفضلة قبل النوم

أبسط الخيارات هي الأفضل للحفاظ على استقرار سكر الدم ليلًا. فالماء والشاي غير المحلّى وغيرهما من المشروبات القليلة السكر أو الخالية منه تُبقيك رطبًا دون إضافة كثير من السكر والكربوهيدرات.

والأهم أن تركّز على نمطك العام في الأكل والنشاط والنوم والدواء لا على مشروب بعينه. فمشروب واحد غالبًا لن يصنع الفارق، لكن الاختيارات القليلة السكر باستمرار تدعم ضبط سكر الدم على المدى الطويل.