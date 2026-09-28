هل تغسل الأرز قبل الطهي؟.. خبراء يحسمون الجدل ويكشفون الحقيقة الصادمة

خبرني - في كثير من الثقافات، خاصة الآسيوية، يُعد غسل الأرز خطوة أساسية قبل الطهي. يروي الكاتب كيف كان هذا الطقس اليومي جزءاً من طفولته داخل منزل صيني، حيث كان غسل الأرز في المطبخ نشاطاً ممتعاً وطقساً عائلياً معتاداً.

لكن المفاجأة أن هذه العادة، التي تبدو "بديهية"، ليست قاعدة عالمية، بل تختلف حسب نوع الأرز وطريقة الطهي والثقافة الغذائية. ومع مرور الوقت، يتضح أن السؤال ليس بسيطاً كما يبدو: فهل يجب غسل الأرز فعلاً أم لا؟



لماذا يقوم الناس بغسل الأرز؟

يوضح خبراء الزراعة والطهي أن حبوب الأرز، رغم تنظيفها أثناء التصنيع، تتعرض لطبقة رقيقة من النشا أثناء الاحتكاك في التعبئة والنقل. هذه الطبقة قد تجعل الأرز أكثر التصاقاً أثناء الطهي، وفقاً لتقرير نشره موقع "Eating Well".

ويشير الطهاة إلى أن غسل الأرز يساعد على تقليل النشا السطحي، والحصول على قوام أخف وأكثر تماسكاً للحبوب بشكل منفصل، وتحسين القوام في الأطباق التي تتطلب أرزاً منفصل الحبات.

كما أن بعض المطابخ العالمية مثل الآسيوي واللاتيني والشرق أوسطي تعتمد هذه الخطوة للحصول على "أرز مفلفل" غير لزج.

هل يغسل الأرز السموم؟

من الأسباب الشائعة لغسل الأرز الاعتقاد بأنه يقلل من مادة الزرنيخ، وهي معدن ثقيل يمكن أن يتواجد في الأرز بسبب زراعته في المياه.

لكن الدراسات تشير إلى أن الأمر ليس بهذه البساطة، فغسل الأرز يقلل جزءاً بسيطاً فقط من الزرنيخ، والطهي بكميات كبيرة من الماء يمكن أن يقلله بنسبة أكبر، لكن هذا الأسلوب قد يؤدي أيضاً إلى فقدان بعض الفيتامينات الذائبة في الماء.

القيمة الغذائية.. هل تضيع بالغسل؟

رغم أن غسل الأرز قد يزيل بعض النشا، إلا أنه قد يؤدي أيضاً إلى فقدان جزء بسيط من العناصر الغذائية، خصوصاً في الأرز الأبيض المدعم.

في المقابل، يحتوي الأرز البني على ألياف ومعادن أكثر، لكنه أيضاً يحتوي على نسب أعلى من الزرنيخ في طبقة النخالة. لذلك تبقى طريقة التحضير عاملاً مؤثراً على القيمة النهائية.

متى يجب غسل الأرز؟

يرى الخبراء أن القرار يعتمد على نوع الطبق، إذ يُفضل الغسل عند تحضير الأرز المفلفل، والأطباق الآسيوية، ووصفات تحتاج حبات منفصلة

بينما يُفضل عدم الغسل عند الأطباق التي تعتمد على قوام كريمي أو نشوي.

ليست قاعدة واحدة للجميع

لا توجد إجابة واحدة صحيحة تناسب كل أنواع الأرز أو كل المطابخ. فغسل الأرز ليس "خطأً" ولا "ضرورة مطلقة"، بل خيار يعتمد على الهدف من الطبخ.

إذا كنت تبحث عن أرز خفيف ومفلفل، فالغسل خطوة مهمة. أما إذا كنت تريد قواماً كريمياً أو غنياً بالنشا، فقد يكون من الأفضل تخطي هذه الخطوة تماماً.

ويخلص الخبراء إلى أن الطريقة المثالية لغسل الأرز ليست مسألة صحة فقط، بل مسألة ذوق وطريقة طهي وثقافة غذائية.