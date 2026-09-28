الفايز: التهجير خط احمر والاردن لن يسمح بفرضه

خبرني - أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز أن الاقتحامات الإسرائيلية المتكررة والانتهاكات في الضفة الغربية والقدس الشريف تشكل مصدر قلق للأردن، محذرا من مخاطر التهجير، ومؤكدا أن **التهجير خط أحمر**.

وقال الفايز، في تصريحات لقناة "المملكة"، إن الخطر الأكبر الذي يواجه الأردن يتمثل في تهجير الفلسطينيين، مشددا على أن موقف المملكة من هذا الملف واضح، وأن الأردن لن يسمح بفرض التهجير عليه.

وأشار إلى أن الخطة الاستيطانية الإسرائيلية المعروفة باسم "E1" تهدف، بحسب وصفه، إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية وفصل القدس عن باقي مناطقها، بما يعيق حركة الفلسطينيين بين المدن الفلسطينية.

وأكد الفايز أن الأردن، في حال فرضت عليه الحرب، سيدافع عن وطنه، مشيرا إلى أن حماية الحدود والتعامل مع أي اعتداء يستهدف المملكة يمثلان ثابتا في الموقف الأردني.

وشدد على أن المخاطر التي تواجه المنطقة لا تقتصر على الأردن، وإنما تمتد إلى الأمن القومي العربي، داعيا إلى موقف عربي موحد، وعقد قمة عربية تبحث منظومة الأمن الوطني العربي بأبعادها السياسية والاقتصادية، ووضع استراتيجية مشتركة للتعامل مع التحديات المقبلة.

كما دعا إلى الاستفادة من الإمكانات العربية وبناء قوة إقليمية فاعلة، مشيرا إلى أن غياب الوحدة العربية السياسية والاقتصادية يزيد من صعوبة التعامل مع التحديات التي تواجه المنطقة.

وفي ملف القدس، أكد الفايز أن المدينة تمثل إرثا هاشميا ومكانة مهمة للأردن، مشددا على استمرار الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، ومواصلة الدور الأردني في حماية المقدسات والحفاظ على هويتها ومكانتها.

ودعا إلى مواصلة استخدام الأدوات الدبلوماسية الأردنية لحماية المقدسات، بالتوازي مع تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التطورات والمخاطر التي تشهدها المنطقة.

