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الحسين إربد يحسمها.. الإسباني كورو توريس يقود "الملكي" في المرحلة المقبلة

  • 28 أيلول 2026
  • 21:21
الحسين إربد يحسمها الإسباني كورو توريس يقود الملكي في المرحلة المقبلة

خبرني - أعلن نادي الحسين إربد، الاثنين، إتمام إجراءات التعاقد مع المدرب الإسباني كورو توريس، لتولي مهمة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة.

وقال النادي إن التعاقد مع توريس يأتي ضمن رؤية الإدارة لتعزيز وتطوير المنظومة الفنية، والاستعانة بكادر يمتلك خبرات في الملاعب الأوروبية.

وأكدت إدارة الحسين إربد حرصها على توفير المتطلبات وتسخير الإمكانات اللازمة للجهاز الفني الجديد، بما يدعم مواصلة المنافسة وتحقيق تطلعات جماهير النادي في الاستحقاقات المحلية والآسيوية.

ورحب النادي بمدربه الجديد، موجها رسالة له عبر صفحته الرسمية: هلا بك في معقل الملوك.. معا لمواصلة تحقيق الذهب والإنجازات".

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