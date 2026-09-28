من مبابي إلى محمد صلاح.. لعنة المنتخبات الوطنية تضرب نجوم العالم

خبرني - شهدت عطلة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الحالية خروج عدد كبير من النجوم الكبار من معسكرات منتخبات بلادهم لأسباب مختلفة على رأسها الإصابات.

ويعتبر النجم الفرنسي كيليان مبابي والمصري محمد صلاح والسويدي ألكسندر إيزاك أبرز المستبعدين من معسكرات منتخباتهم الوطنية.

وفي ظل امتداد عطلة سبتمبر/ أيلول الدولية حتى الأسبوع الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، فإنه من المتوقع خلال الأيام المقبلة ازدياد أعداد المستبعدين.

لغز محمد صلاح

بداية فإن خروج المصري محمد صلاح مهاجم طرابزون سبور التركي من معسكر منتخب مصر جاء لأسباب غير طبية أو فنية.

وأخرج حسام حسن مدرب منتخب مصر صلاح من أرض الملعب قبل نصف ساعة من النهاية في مواجهة أنغولا في افتتاح مشوار الفراعنة بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2027.

وأعرب صلاح عن سخطه الشديد أثناء خروجه قبل أن يقرر في اليوم التالي مباشرة مغادرة المعسكر.

ورغم رواية الاتحاد المصري لكرة القدم المدعية بأن أرضية النجيل الصناعي "ترتان" في جنوب السودان هي سر خروج صلاح من المعسكر فإن التقارير الإعلامية الواردة من مصر تشير إلى العكس.

وتؤكد التقارير أن صلاح اعترض على أسلوب المدرب حسام حسن في توجيه انتقادات علنية له في المؤتمر الصحفي عقب لقاء أنغولا خاصة أنه كان ممتعضاً من فعل الشيء ذاته مؤخراً مع حارس المرمى محمد الشناوي.

إصابة كيليان مبابي

أما كيليان مبابي فقد تعرض لإصابة عقب تسجيله هدف فوز فرنسا 1-0 على تركيا في دوري أمم أوروبا في أول مباراة للمدرب زين الدين زيدان.

وأعلن زين الدين زيدان أن مبابي يعاني من إصابة ليست بسيطة في الركبة عاد إثرها إلى مدريد لتلقي العلاج تحت إشراف الجهاز الطبي لناديه ريال مدريد الإسباني.

ولم يتحدد بعد الفترة التي سيحتاجها كيليان مبابي للعودة إلى مباريات ريال مدريد وكم سيغيب عن الملاعب، لكنناديه أعلن معاناته من تمدد مفرط في الركبة، وتوقعت تقارير غيابه لنحو أسبوعين.

ومن جانبه عاد السويدي ألكسندر إيزاك إلى فريقه ليفربول الإنجليزي بعدما خرج من معسكر منتخب السويد.

وشارك إيزاك في فوز السويد 2-1 على رومانيا في دوري أمم أوروبا يوم الجمعة وسجل هدفاً، لكن بعدها أعلن مدربه غراهام بوتر أنه عانى من مشكلة في الفخذ.

ورغم تأكيد مدرب تشيلسي الإنجليزي الأسبق أن الإصابة ليست خطيرة فإنه شدد على صعوبة مشاركة مهاجم الريدز خاصة أن السويد لديها 3 مباريات في فترة قصيرة مثلها مثل جميع المنتخبات المشاركة في دوري أمم أوروبا.

نجوم دوري أمم أوروبا

على مستوى دوري أمم أوروبا خرج عدد آخر من النجوم من معسكرات منتخباتهم الوطنية بسبب الإصابة، وعلى رأسهم نجما منتخب ألمانيا كاي هافيرتز وجمال موسيالا.

وتعرض ثنائي الماكينات للإصابة على هامش تعادل ألمانيا 1-1 مع هولندا في المباراة الأولى للألمان تحت قيادة يورغن كلوب.

وتعرض موسيالا لإصابة في الفخذ أثناء الإحماء قبل مباراة هولندا بينما تعرض هافيرتز لإصابة عضلية.

وفي إطار المباراة نفسها تعرض بريان بروبي من منتخب هولندا لإصابة في العضلة الخلفية خلال مشاركته ضد الماكينات ليحل محله جوشوا زيركيزي.

ومن ناحية أخرى، خرج 5 لاعبين من معسكر منتخب إنجلترا على رأسهم نجم أرسنال ديكلان رايس لأسباب مختلفة ما بين الإصابات والحاجة إلى إدارة الأحمال البدنية.

ورغم خروج إيريك غارسيا بسبب الإصابة من تشكيلة إسبانيا قبل مواجهة إنجلترا في ويمبلي (السبت) فإنه سيخضع لفحوصات طبية بحسب ما أعلن مدربه لويس دي لافوينتي لمعرفة حجم الإصابة ولا يزال اللاعب داخل معسكر المنتخب الإسباني.

نجوم الجزائر

شهد معسكر منتخب الجزائر خروج ريان آيت نوري نجم مانشستر سيتي الإنجليزي بسبب اعتراضه على عدم إشراك المدرب إبراهيم حمداني له ضد زامبيا في فوز 3-1 بتصفيات كأس أمم أفريقيا.

وشرع نوري في إجراء عملية الإحماء خلال الشوط الثاني للقاء زامبيا، لكن مدربه فضل الإبقاء على جوان حجام في الجهة اليسرى.

وهنا ثار نوري من على مقعد البدلاء محتجاً ومعرباً عن استيائه من القرار قبل أن يتطور الأمر إلى مشادة كلامية مع الجهاز الفني للخضر.

وبناء عليه قرر الجهاز الفني للخضر استبعاد نوري من المعسكر وإعادة اللاعب لناديه مان سيتي بحسب بيان أصدره الاتحاد الجزائري لكرة القدم.

وفي سياق متصل تعرض أمين غويري نجم أولمبيك مارسيليا للإصابة في العضلة الخلفية ضد زامبيا ولم يستكمل المباراة، ليغادر المعسكر هو الآخر.

بينما عانى أنيس حاج موسى من إصابة في العضلة ذاتها، وخضع لفحوصات طبية لمعرفة مدى قدرته على الاستمرار في المعسكر من عدمه، لكن لم يصدر بشأنه قرار وسط توقعات بتحسن حالته.