كتلة باردة من شرق أوروبا تضرب الأردن.. وانخفاض الحرارة إلى 10 درجات ليلا

خبرني - تتأثر المملكة اعتبارا من اليوم بكتلة هوائية أبرد من المعتاد قادمة من شرق أوروبا، ما يؤدي إلى انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وبحسب مختصين جويين، تزداد تأثيرات الكتلة الهوائية خلال النصف الثاني من الأسبوع، مع انخفاض درجات الحرارة بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية عن معدلاتها المعتادة، لتسجل العظمى خلال ساعات النهار مستويات في حدود منتصف العشرينيات مئوية.

وتشير التوقعات إلى تحول الأجواء تدريجيا نحو الطابع الخريفي، مع برودة أوضح في ساعات الليل والصباح، وتفاوت في درجات الحرارة بين مناطق المملكة، خصوصا المناطق المرتفعة.

ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة ليلا بين 12 و14 درجة مئوية في عدد من المناطق، فيما قد تنخفض إلى نحو 10 درجات مئوية في أعالي جبال الشراة جنوبي المملكة.

وتكون الأجواء أكثر برودة في المرتفعات، مع فارق ملحوظ بين درجات الحرارة نهارا وليلا، ما يجعل ارتداء الملابس الخريفية والسترات والمعاطف مناسبا خلال ساعات الليل والصباح، خاصة في المناطق التي تنخفض فيها الحرارة إلى ما دون 15 درجة مئوية.

ودعا المختصون إلى متابعة التحديثات الجوية اليومية، في ظل استمرار تأثير الكتلة الهوائية وتغير درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.