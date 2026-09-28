شركة الوفاق الأردنية لتجارة المركبات تحتفي بانطلاقة علامة ROX في السوق الأردني

خبرني - احتفلت شركة الوفاق الأردنية لتجارة المركبات بانطلاقة علامة ROX رسميًا في السوق الأردني، في خطوة تهدف إلى تقديم تجربة جديدة في قطاع السيارات الفاخرة، تجمع بين التصميم العصري، والتكنولوجيا المتقدمة، والأداء، وتجربة العملاء المتكاملة.

وتأتي هذه الانطلاقة في إطار استراتيجية شركة الوفاق الأردنية لتجارة المركبات الرامية إلى توسيع محفظتها من العلامات العالمية في قطاع السيارات، وتوفير خيارات جديدة تلبي تطلعات العملاء وتواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع، مع التركيز على تقديم تجارب قيادة متطورة ومتكاملة.

وشهد حفل الإطلاق حضور عدد من الشخصيات والإعلاميين وصنّاع المحتوى، إلى جانب نخبة من المهتمين بقطاع السيارات، حيث أتيحت للحضور فرصة التعرف عن قرب على علامة ROX، واستكشاف فلسفتها وطرازاتها وما تقدمه من تجربة في السوق الأردني.

وتُعد ROX علامة متخصصة في السيارات الفاخرة، وتقدم توجهًا يجمع بين التصميم المميز، والتقنيات الحديثة، ومفاهيم الأداء والراحة، وتسعى من خلال حضورها في المملكة إلى تقديم تجربة مختلفة لعملائها، بما ينسجم مع تطلعات الباحثين عن الابتكار والتصميم والتكنولوجيا وتجربة قيادة متطورة.

وأكدت شركة الوفاق الأردنية لتجارة المركبات أن إطلاق ROX في الأردن يمثل خطوة جديدة ضمن توجهها نحو تقديم علامات وتجارب نوعية إلى السوق المحلي، وتعزيز تنوع الخيارات المتاحة أمام العملاء، إلى جانب العمل على ترسيخ حضور العلامة في المملكة وتقديم مستوى متكامل من الخدمات والتجارب التي تلبي تطلعات العملاء.

ومن خلال هذه الشراكة، تواصل شركة الوفاق الأردنية لتجارة المركبات تعزيز حضورها في قطاع السيارات الأردني، وتوسيع نطاق العلامات التي تمثلها، بما يعكس التزامها بتقديم خيارات جديدة ومواكبة التحولات التي يشهدها عالم السيارات.