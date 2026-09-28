خامنئي: بحر العرب سيخلو قريبا من القوات الأمريكية

خبرني - أكد المرشد الإيراني مجتبى خامنئي اليوم الاثنين، أن بلاده "لن تعود إلى الحقبة التي يتمناها العدو"، مشيرا إلى أن "بحر العرب سيخلو قريبا من وجود القوات الأمريكية" .



جاء ذلك في رسالة وجهها مجتبى خامنئي بمناسبة "أسبوع الدفاع المقدس" في إيران، والذكرى السنوية الثانية لاغتيال الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله.



وشدد خامنئي في رسالته على أن إيران "لن تعود" إلى ما وصفه بأنه الأيام التي يريد أعداؤها إعادتها إليها، مشددا على أن تلك الحقبة "قد ولّت، ولن تتكرر أبدا".



وقال خامنئي إن إيران انتقلت من "التخلف والذل والهوان والتبعية" إلى "التقدم والعزة والاستقلال"، مضيفا أن البلاد أصبحت، وفق تعبيره، "القوة العظمى الرابعة في العالم".



وأشار إلى أن القوات التي وصفها بـ"العدو" لم تعد تتقدم إلى ما بعد بحر العرب بسبب "الضربات الموجعة التي تلقّوها من المجاهدين الشجعان وحماة مضيق هرمز"، متابعا: "قريبا سيأتي اليوم الذي يخلو فيه بحر العرب منهم أيضا".



وأشاد خامنئي بالأمين العام السابق للحزب حسن نصر الله، في الذكرى السنوية الثانية لاغتياله، واصفا إياه بأنه "الرمز الكبير لجبهة المقاومة"، وقال إن رايته "محفوظة في يدي سماحة الشيخ نعيم قاسم"، الذي "يواصل السير على نهجه".



واعتبر أن "أيام لبنان هذه، في ميزان التاريخ، بل ومنذ الآن، أيام بارزة ومجيدة له ولمجاهدي المقاومة جميعهم"، بينما "تأتي بالذل" وتنتهي بـ"الخزي" لأولئك الذين يعلّقون آمالهم على "الوعود الكاذبة للمهيمنين" في مواجهة إسرائيل.

